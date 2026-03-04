Los sorpresivos saludos de David y Victoria Beckham a su hijo Brooklyn por su cumpleaños que intentan poner fin al distanciamiento

La disputa familiar de la familia Beckham sumó hoy un nuevo capítulo: pese a la advertencia que hace un mes Brooklyn le hizo a sus padres con el objetivo de que solo se contacten con él mediante sus abogados, David y Victoria decidieron sacar la bandera blanca y usaron sus redes sociales para felicitar a su primogénito en el día de su cumpleaños número 27. “Te amamos”, escribieron junto a algunas postales vintage de los tres.

El especial saludo de Beckham a su hijo Brooklyn

Tanto el exfutbolista como la diseñadora compartieron en las historias de sus cuentas de Instagram dos fotos. En la primera se los ve a los tres en una pileta cuando el chef todavía era un bebé. “Feliz cumpleaños, Brooklyn. Te amamos tanto”, fueron las palabras que eligió la ex Spice Girl. Beckham, por su parte, eligió el mismo mensaje pero en lugar de su nombre mencionó a su hijo con un apodo familiar: “Bust”.

Para la segunda postal, Victoria optó por una foto en blanco y negro, donde se la ve con el pelo largo amacando con sus brazos y con una enorme sonrisa en su cara a un Brooklyn aún con pañales. Al mismo mensaje le sumó varios corazones rojos. El empresario también optó por una instantánea sin colores, pero donde Brooklyn ya es un preadolescente.

La dura declaración de Brooklyn

A través de una declaración que compartió en enero en su cuenta de Instagram, Brooklyn expresó su deseo de distanciarse de forma definitiva de su familia. En un extenso texto, no solo aseguró que sus padres habían intentado sabotear su matrimonio sino que, además, los acusó de haber priorizado su marca pública por sobre sus relaciones familiares.

“Durante toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en la prensa sobre nuestra familia”, escribió. ‘Las publicaciones performativas en las redes sociales, los eventos familiares y las relaciones no auténticas han sido parte integral de la vida en la que nací. Recientemente, he visto con mis propios ojos hasta dónde llegan para difundir innumerables mentiras en los medios, generalmente a costa de gente inocente, para preservar su propia fachada. Pero creo que la verdad siempre sale a la luz”, sostuvo.

La cronología completa de la disputa entre los Beckham y su hijo Brooklyn

Pocos días después, el diario inglés Daily Mail informó que Brooklyn y sus padres intercambiaron cartas el verano pasado, pero solo a través de sus equipos legales. Según fuentes cercanas a la familia, el joven busca evitar que sus padres se pongan en contacto con él o hagan declaraciones públicas sobre él en redes sociales. “A David le dijeron que hablara con ellos a través de (el bufete de abogados) Schillings”, dijo una fuente al medio. “Esa es la única forma de comunicarse”, sumó.

¿Cómo nació el conflicto entre los Beckham?

Los primeros rumores de tensiones familiares surgieron en 2022 en el marco de la boda entre Brooklyn y Nicola Peltz. Según algunas versiones, Victoria Beckham se habría metido demasiado en la organización del enlace y sus decisiones habrían sido contrarias a las de su nuera. Si bien se habló en ese entonces de una mala relación entre ambas, a lo largo de los años buscaron disipar los rumores. Pero, el 30 de marzo de este año, cuando el exjugador del Manchester United celebró por adelantado su cumpleaños número 50 en Miami y todos sus hijos estuvieron presentes, a excepción de su primogénito y su nuera, se encendieron todas las alertas.

Según circuló, además, hubo otro conflicto que sumó tensiones y esta versión lo tiene a Romeo como uno de los protagonistas, ya que el joven comenzó a salir con la DJ británica Kim Turnbull, quien habría tenido un romance con Brooklyn en el pasado, aunque ellos lo negaron. Esto a él no le gustó nada y hasta se dijo que dudaba de las intenciones de la joven hacia su familia. Aunque la pareja se separó, la mala relación entre los hermanos no se reparó; al contrario, sumó más capítulos al conflicto familiar, al punto tal que el joven matrimonio decidió seguir con su vida lejos de todos.