Tras su divorcio de Matías Garfunkel, Victoria Vannucci aseguró: “Valoro mucho todo lo que conseguí e hice en mi vida”

Victoria Vannucci de visita en la Argentina volvió a hablar del escandaloso divorcio del padre de sus hijos, Matías Garfunkel, tras la guerra judicial que vivió por la tenencia de sus hijos, en la que la modelo llegó a estar presa y alejada de ellos. “Soy muy natural. Lo que ves es lo que hay. Siempre digo la verdad. El que quiera creer que crea”, dijo en el programa A la tarde, por América TV.

Si bien durante la primera etapa de su matrimonio con el empresario los lujos y excentricidades parecían formar parte de su día a día, con el tiempo la pareja debió enfrentar varios desafíos, que incluyeron problemas de salud y controversias mediáticas y legales. Por lo que la familia se trasladó a los Estados Unidos en busca de un nuevo comienzo.

Atrás quedaron los tiempos en que el exmatrimonio compartía safaris de caza, que generaron el repudio del público Twitter

Separada del empresario desde 2019, la exmodelo puso un restaurante en California, que recientemente vendió a un grupo inversor. Sostuvo que se siente “insultada” cuando le cuestionan su capacidad de trabajo y su poder para salir adelante sin ayuda de nadie. “ ¿Cómo puede ser que me sigan preguntando de qué vivo? Creé Pachamama y lo vendí, en un país en que no es nada fácil hacer algo exitoso, con una cultura y un idioma diferente”, y agregó: “Le tengo mucho valor a todo lo que conseguí e hice en mi vida”.

A pesar del turbulento final. El divorcio se centró únicamente en la tenencia de los hijos de ambos: Indiana y Napoleón. Vannucci afirmó que el matrimonio no tenía bienes en común y se limitó a responder que sobre la supuesta fortuna de la familia del exmarido no puede opinar: “Hay ciertos temas que no me competen; no me siento cómoda hablando de lo que no sé”.

Victoria Vannucci supo reinventarse luego de los contratiempos financieros e inauguro un restaurante Pachamama en California, donde vive junto a sus hijos Instagram: @whoispachamama

Durante el proceso, enfrentaron duros episodios, entre ellos la detención de la exmodelo por una denuncia por violencia de Garfunkel contra su exmujer, que luego fue desestimada. Sin embargo, la enemistad parece haber quedado en el pasado. Hoy Vannucci, que mantuvo la tenencia de los menores, asegura que debió hacerse cargo de la familia y incluso afirmó que ayuda financieramente al empresario, exsocio de Szpolski.

“Es el padre de mis hijos y tengo una excelente relación. Aunque me metieron presa hace tres meses atrás, jamás voy a contaminar a mis hijos con eso” , afirmó la exmodelo.

”No soy una nepobaby”, manifestó la exmujer de Garfunkel y explicó que el término que es tendencia en Hollywood y en las redes sociales se refiere a personas que utilizan la conexión de sus padres o parientes para forjarse una carrera profesional: “Hijos de… “.

Se mostró optimista sobre la forma en que salió adelante y sobre el futuro que la espera a ella y sus hijos. Manifestó que tiene su propia vida y no necesita de nadie para salir adelante y afirmó que cuando es cuestionada por sus habilidades para sacar adelante a su propia familia, lo siente como un “insulto femenino”.

En la boda civil de la pareja. Victoria Vanucci se convirtió al judaísmo y recientemente visitó Israel para brindar ayuda humanitaria en medio de la guerra Gerardo Viercovich

Si bien el exmatrimonio atraviesa un momento de paz, Vannucci volvió a desmentir que conviva con su exmarido y aseguró que ambos están enfocados en construir un nuevo capítulo por separado. Incluso, se refirió con orgullo a sus orígenes y el modo en que fue criada” Trato de hablar y dar un mensaje”, expresó y continuó: “Soy de Ituzaingó y siempre trabajé. Vengo de una familia muy trabajadora…”.

“Siento que si algo se terminó, se terminó; y que vos podés tener tus propias alas”, dijo la exnovia del Ogro Fabbiani. Y c uestionó: “¿Por qué siempre hay que pensar que la mujer tiene que depender de alguien?” . Aunque reconoció que durante un tiempo pudo llevar una vida de lujos, no tuvo inconvenientes en volver a empezar. “Cuando llegué a los Estados Unidos, empecé trabajando en una cocina con 30 personas”, aseguró.

Victoria Vanucci en A La Tarde Captura TV

Vanucci afirmó que puede responder porque es “libre” y no depende de nadie para sobrevivir. “Soy mujer y no necesito nada de nadie. Me gané todo solita”. En esa misma línea manifestó sus objetivos a futuro: “Tengo muy en claro mis metas: estar bien yo y darle una excelente educación a mis hijos y que vean esa rama trabajadora de la familia”.

Respecto de la relación que la une a Garfunkel aseguró que su hoy exmarido se encuentra haciendo un tratamiento por su salud mental y que es un padre presente para los hijos que comparten, más allá de los difíciles momentos que atravesaron recientemente. “Es el padre de mis hijos, mi núcleo. Si hay que bancarnos, nos bancamos. Se quiera o no se quiera va a ser siempre así”, aseguró confiada. “Es todo mucho más sencillo de lo que a veces se piensa”, cerró.

