Victoria Villarruel recuerda a Ricardo Iorio en el primer aniversario de su muerte: “Me honró con su amistad”

A un año del fallecimiento de Ricardo Iorio, la vicepresidenta Victoria Villarruel recordó con emoción la amistad que compartían y el legado del influyente músico en la historia del rock argentino. “Me honró con su amistad aun antes de conocernos personalmente” , expresó a LA NACIÓN, al tiempo que recordó el compromiso que los unía.

“Siempre confió en mí, en mis ideas y condiciones, y supo que mi norte es el destino provechoso de la Argentina”, destacó Villarruel, e hizo énfasis en la confianza que el músico depositaba en ella mucho antes que se fuera electa vicepresidenta. La amistad entre quien supo ser uno de los referentes indiscutidos del heavy metal local y la política había comenzado varios años atrás; sin embargo, recién se conocieron en persona durante un recital del músico dio en el teatro Flores.

Que el busto de María Isabel Martínez de Perón esté en el Salón de las Provincias del Senado fue una deseo que tuvo en vida Ricardo Iorio

“ Era un hombre complejo, pero sumamente patriota. Argentino hasta la última célula de su cuerpo, orgulloso criollo, y eso nos unía pese a los estilos diferentes que a ojos de varios podían no ser compatibles ”, manifestó la vicepresidenta al recordar al cantante. “Lloré su muerte temprana y lamento que no pueda ver las muchas cosas que haremos en los años venideros. Siempre estará en mi recuerdo”, añadió.

Ricardo Iorio, quien falleció el 24 de octubre de 2023 de un paro cardíaco en su casa de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, fue un referente fundamental y controvertido del rock local. Fundador de bandas como V8, Hermética y Almafuerte, sus letras expresaban el descontento social y político de los sectores más desfavorecidos del país, consolidándolo como una voz crítica y poderosa en la escena musical argentina. Su carrera profesional, también estuvo marcada por fuertes críticas por sus polémicas declaraciones, que incluso fueron tildadas de xenófobas y antisemitas. En el 2000, durante una entrevista con la revista Rolling Stone Argentina, dijo: “Yo no soy judío, soy un argentino, un perro cristiano. Si vos no sos judío, no me vengas a cantar el ‘Hava Nagila’ en la fiesta judía. Y si vos sos judío, no me vengas a cantar el Himno”.

A pesar de estas controversias, en sus últimos años, Iorio mostró una profunda admiración hacia María Estela Martínez de Perón, a quien consideraba una líder injustamente marginada por la historia. Incluso, en 2021, en ocasión del cumpleaños número 90 de la exvicepresidenta, el músico le envió un mensaje en el que expresaba: “Excelentísima señora María Estela Martínez por siempre de Perón: Dios la bendiga y le dé su protección” . El respeto hacia Isabel Perón fue uno de los temas que unió a Iorio con Villarruel, quien compartía su visión crítica de la historia política argentina reciente. Tanto es así que la actual vicepresidenta, durante su reciente gira por Europa, visitó a la última esposa de Juan Domingo Perón en Madrid, ciudad en la que reside desde hace años.

El homenaje póstumo a Isabel

Uno de los gestos más significativos de esta relación fue la “donación póstuma” de una estatua de Isabel Perón que Iorio había deseado ver instalado en el Congreso. La obra fue inaugurada por la vicepresidente el 17 de octubre de 2024, el Día de la Lealtad Peronista, en el Salón de las Provincias del Senado. “ Me donó este busto porque habíamos hablado de la injusticia de la historia y de la cobardía de muchos de los que se decían peronistas que ocultaban o injuriaban a Isabel Martínez de Perón mientras declamaban peronismo ”, recordó Villarruel a LA NACIÓN.

El busto fue creado por Jorge Rodolfo “Roppo” Marsch, amigo cercano y chofer personal de Iorio durante 14 años. Marsch detalló que, si bien se interpretó que la obra fue una donación directa de Iorio, la obra fue completada después de su fallecimiento. “ El busto se hizo mucho después de la muerte de Ricardo” , aclaró Marsch, quien lo finalizó a contrarreloj poco antes del aniversario de Iorio. “Ricardo le había dicho a Victoria que, cuando llegara a la vicepresidencia, tratara de colocar un busto de Isabel” en el Congreso, señaló.

El escultor también reveló que fue el escritor Diego Mazzieri fue el intermediario para que la escultura llegara al Senado: “Él le mostró la escultura a la exmandataria y ella se emocionó al verla. Yo lo hice sin imaginarme que podría trascender de esta manera”. Marsch expresó su emoción por haber contribuido a cumplir el deseo de su amigo: “Me emocioné mucho por Ricardo, porque me lo imagino haciendo lo imposible para que esto suceda. Fue muy loco todo lo que pasó, y realmente se lo atribuyo a él ”.

La pieza, que está hecha en yeso con una pátina que imita el bronce, fue trasladada al Senado por el secretario privado de Villarruel, quien realizó el viaje hasta la localidad bonaerense de Coronel Suárez para traer la escultura: “Me preguntaron el valor, pero quise que fuera un regalo en nombre de Ricardo y mío para honrar a la señora Isabel”, concluyó.

La crítica de Milei

Tras el acto en homenaje a Isabel Perón por parte de Villarruel, la respuesta de Milei no tardó en llegar. El Presidente se diferenció de su vice y fue tajante: ”Yo no lo hubiera hecho”, dijo en TN. “Para mí el caso de la señora María Estela Martínez de Perón no realza a las mujeres. Todo lo contrario”, agregó. “Además, me parece que un gobierno esas características, que derivó en el Rodrigazo, no es un modelo a seguir. Y tampoco me parece razonable hacer una reivindicación de alguien que creó la Triple A”, sumó el mandatario. “Pero, de nuevo, no somos manada. Ella tiene una visión de las cosas. Y yo no comparto. Si ella quiere poner un busto de María Estela Martínez de Perón en el Senado... Bueno, es la casa de ella. En la mía no la va a encontrar seguro” , cerró Milei.

“Acá no vengo a ensalzar su gestión ni su gobierno, sino a cumplir con un acto de reparación histórica hacia una mujer, que viuda y en soledad, debió soportar más de 40 años de persecución y ostracismo”. pic.twitter.com/Opkx0ZbFmL — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) October 17, 2024

A pesar de las diferentes opiniones que generó el homenaje, Villarruel defendió su iniciativa en el Senado como acto de “reparación histórica”. “Hoy se termina la proscripción de Isabel Perón, impuesta por los mismos que ahora dirigen el partido político que lleva su mismo apellido y que ha corroído las bases estructurales de nuestra gran nación”, sentenció la vicepresidenta durante la ceremonia.