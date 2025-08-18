Virginia Gallardo candidata. Reina del Carnaval y la Naranja, el cruce con Kiciloff, las clases particulares con Milei y la tapa de Playboy

Sorprendió que Virginia Gallardo aceptara encabezar la lista de diputados nacionales por Corrientes de La Libertad Avanza en las próximas elecciones del 26 de octubre. Bailarina, modelo, vedette, actriz y conductora, tomó clases de economía con Javier Milei hace algunos años, cuando ambos compartieron la pantalla de América en Polémica en el bar. Además, fue la mediática novia de Ricardo Fort en el 2010 y fue parte de muchos Bailando por un sueño. También tuvo un cruce con Axel Kiccilof que dio mucho que hablar y otro con Lilita Carrió.

¿Quién es esa chica? Nació en la ciudad de Corrientes el 25 de septiembre de 1985 y, a pesar de que soñaba con ser parte del mundo del espectáculo desde muy chica, decidió estudiar Ciencias Económicas en la Universidad Nacional del Nordeste. Quería ser contadora. Pero fue poco más que un impulso: al tiempo abandonó la carrera.

Al mismo tiempo, participó de los carnavales de su ciudad natal en la comparsa Ara Berá. Y de innumerables concursos de belleza. Tiene varios títulos de “nobleza” en su haber: fue Reina de la Sandía en Colonia Santa Ana (Entre Ríos), Reina de la Naranja en Bella Vista (Corrientes) y Reina Nacional del Carnaval en la ciudad de Corrientes, en 2007.

Justamente, ese año decidió mudarse a Buenos Aires para probar suerte en televisión y teatro. Tuvo un comienzo auspicioso: el primer estudio que pisó fue el de Bailando por un sueño, el programa con mayor rating de la televisión argentina. Fue la soñadora de Daniel Agostini. Y desde varios programas de chimentos dijeron que habían tenido un breve romance (pero ellos jamás lo confirmaron). Poco después volvió a la pista pareo ya como “personaje”, como protagonista principal de la pareja.

Su debut en el teatro fue con Bendito Total, obra que encabezó la Tota Santillán, Álvaro Navia y las hermanas Stefanía y Victoria Xipolitakis.

Hizo carrera como vedette y sex symbol. Posó en todas las revistas “para hombres” y en julio de 2010, con el título “Diosa Fortuna”, aludiendo a su relación con Ricardo Fort, la rubia se convirtió en “conejita de Playboy”.

Un romance sospechoso

En el verano del 2010 se sumó a la compañía de Ricardo Fort en la obra Fortuna. Pronto se comenzó a hablar de una historia de amor que ellos confirmaron. Se conocieron en el Bailando por un sueño, donde Fort era jurado y ella se destacaba entre las bailarinas. Compartieron viajes y temporadas. Ella lo acompañó en su mediático desembarco en Mar del Plata. Ese verano convivieron (junto con un grupo de amigos de Ricardo) en una mansión en el coqueto barrio de Los Troncos. Dicen que él le propuso casamiento pero ella le dijo que no.

Fue una relación muy mediática y muchos desconfiaban de su veracidad: se decía que era “una novia paga”. Sin embargo, Virginia contó varias veces que no era una pareja arreglada y que se amaban. Además, ella siempre tuvo muy buen vínculo con los hijos de Ricardo, Martha y Felipe.

A pesar del vínculo, decidió no ser parte de la serie sobre Ricardo Fort y dio sus razones: “Cuando hablé con el productor me dijo que es irrelevante que esté, que no cambiaba nada. Y lo mismo dijeron Marta y Felipe, a quienes les mandé un mensaje privado con las explicaciones correspondientes y no me contestaron. Los entiendo, pero soy adulta”, contó en Intrusos cuando Rocío Marengo se enojó con ella por no participar.

“A Ricardo le demostré todo en vida. Y jamás me quedé con nada. Devolví hasta el anillo de casamiento y nunca usé su tarjeta black. A Ricardo lo quise, lo quiero y lo voy a querer de por vida”, aclaró.

Virginia Gallardo siguió su carrera en televisión: fue parte del panel de Animales sueltos que conducía Alejandro Fantino, estuvo en el Cantando por un sueño y también en el reality Combate, como capitana del equipo rojo. Y en eso estaba, en el 2016, cuando conoció al empresario Martín Rojas, con quien se casó en el 2019. Al año siguiente nació su única hija, Martina. Luego de algunas idas y vueltas, la pareja se separó hace un año.

El profe Javier

Después de un impasse laboral, Virginia se sumó a Polémica en el bar. Fue allí donde conoció a Javier Milei, que también era parte del panel. Interesada en Economía, Virginia le preguntó a Milei si le podía dar clases particulares. “Para estar a la altura con los invitados en temas de actualidad”, le dijo.

Así lo recordaba Virginia: “Más allá de las banderas políticas, me parece un estudioso. Le propuse tomar clases porque tenía ganas de retomar los estudios y automáticamente me dijo que sí. Así que nos encontramos todas las mañanas, durante un tiempo… No era candidato todavía sino un loco lindo. Me parece un hombre que sabe, con el que podés estar de acuerdo o no. Quizá son cuestionables sus formas. Conocí otra versión de Milei fuera de las cámaras y alguna vez lo he defendido porque lo considero una buena persona y un gran hombre, pero no me quiero meter ahí. Traté de direccionarlo en ciertos aspectos televisivos que no le suman, pero es su forma de ser y de actuar y es más fuerte que él también. Es un hombre estudioso y esas peleas mediáticas a veces hacen que no se vea lo importante, que es su saber. Como profesor me pareció un gran maestro, muy claro, muy paciente. Fue una gran experiencia”, le dijo en ese momento a LA NACION.

Los cruces con Kiciloff y Lilita

Mientras estuvo en Polémica en el bar, Virginia Gallardo tuvo un cruce con Axel Kicillof que por estas horas es viral en redes sociales. Kicillof -que era candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires- sostuvo frente a cámaras que la inflación no era un fenómeno monetario. Gallardo pidió la palabra y lo cruzó: “Entonces tengo una propuesta para hacerle, ¿por qué no elimina todos los impuestos y financiamos el gasto público con emisión monetaria?”. La mesa estalló en un aplauso y el exministro de Economía no pudo responder. Incómodo, cambió de tema.

La salida de Gallardo de Polémica en el bar rozó el escándalo. A finales de 2020 se fue del programa de América sin dar explicaciones claras. “Me fui porque pasaron cosas. Hubo situaciones que no me gustaron y que no quería dejar pasar. Y no voy a volver... Hubo una falta de respeto muy grande. No pueden decir nada desde lo profesional porque he tenido buenos compañeros, pero no voy a nombrar a nadie. Decidí renunciar y me despedí con un mensaje en el grupo del programa. No fue por un tema económico”, decía en ese entonces y todas las miradas recayeron en Mariano Iudica, porque habían tenido un altercado. Pero nadie habló más del tema.

Hace un par de meses, Gallardo tuvo un cruce con Lilita Carrió en la mesa de Mirtha Legrand que dio mucho que hablar. “Los senadores ganan nueve millones de pesos, trabajan menos que cualquiera de nosotros acá... ¿y encima se venden? ¡Den el ejemplo!“, apuntó Virginia. Carrió tomó el guante y, si bien aclaró que no podía hablar por el Senado porque ella nunca había estado en la Cámara Alta, no se contuvo: “Los diputados ganan cuatro millones… Ahora, yo te diría una cosa…. Hay muchos gatos que ganan fortuna, que te cobran la hora no sé cuánto". “¡Pero no son corruptos!“, contestó la ahora candidata a diputada.

En el CV de Gallardo también debe figurar que fue panelista de Intrusos, por América y luego de Socios del espectáculo, Poco correctos y Mujeres argentinas, por eltrece, y de Indomables, por C5N. Y todos los años hizo temporadas teatrales con Cuatro colas y un funeral, Mansión imposible, Divain, Family, El champagne las pone mimosas, Sálvese quien pueda, Sex viví tu experiencia.