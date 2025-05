Un particular y tenso cruce entre Lilita Carrió y Virginia Gallardo por los sueldos de los legisladores

Elisa "Lilita" Carrió fue la protagonista del programa de Mirtha Legrand en varias oportunidades, pero hubo un cruce que no pasó desapercibido. Fue cuando la fundadora de la Coalición Cívica tuvo un particular ida y vuelta con la actriz Virginia Gallardo donde la discusión pasaba por el sueldo que cobran los legisladores. “[Los senadores] ganan nueve millones de pesos, trabajan menos que cualquiera de nosotros acá ¿y encima se venden? ¡Den el ejemplo!“, apuntó la artista.

Es que justo estaban tocando además el fracaso de ficha limpia en la última sesión en la que dos senadores misioneros que habían anticipado su voto positivo al proyecto decidieron a último momento rechazarlo.

“Hay muchos gatos que ganan fortuna”, replicó la exdiputada.

Gallardo había comenzado su alocución en la que decía que ella quería ser senadora por el salario que ahora, con el descongelamiento de las dietas, pasaron a percibir los ediles. “Vos, Lilita, tendrías que explicarnos lo que significa ser política en este país o llevar adelante un cargo. No es solo económico, es moral”, le dijo la actriz a Carrió y prosiguió: “Reducirlo a un personaje como sea Cristina [por Kirchner] o que sea por una campaña política al ciudadano no le importa”.

Particular cruce entre Virginia Gallardo y Lilita Carrió

“Yo no puedo hablar del Senado”, respondió de manera escueta la exlegisladora, pero Gallardo continuaba con su testimonio. Cuando, finalmente, Lilita tuvo su lugar, y luego de decirle que le “encantaba” que le preguntara, dijo: “Los diputados ganan cuatro millones… ahora, yo te diría una cosa, hay muchos gatos que ganan fortuna, que te cobran la hora no sé cuánto".

“¡Pero no son corruptos!“, le replicó Gallardo. ”¿Los gatos? Sí…“, aseguró Carrió. Fue entonces cuando la periodista Guadalupe Vázquez, que también había sido invitada para el programa de Mirtha, se metió en el diálogo: ”¿Los gatos del Congreso decís?“. ”Los gatos en general", le contestó Carrió. “Porque en la política hay muchos”, fue por más Vázquez. “Sí, muchos, yo los vi, y cobran más que los diputados”, agregó la exlegisladora. A lo que la periodista le aclaró: “Tienen cargos”. “Claro, porque trabajan con los corruptos. Además, se casan con los corruptos, en el conurbano en general”, cerró la fundadora de la CC.

A todo esto, Mirtha, expectante, observaba con atención la discusión hasta que decidió intervenir. La presentadora hizo uso de su campana para cortar la explicación de Carrió y entonces hacer pasar al estudio a la cocinera Jimena Monteverde. “La conductora pide silencio. Adelante Jimena”, agregó, y retomó el mando del programa.

Ya en el cierre del programa, Legrand tomó de la mano a Carrió y volvió a hacer referencia a la verborragia de su invitada. “Usted es brillante”, la halagó, y luego disparó: “Hay que pararla un poco porque si no, se come la mesa”. “Es que me alegré mucho de verla”, devolvió el gesto la líder de la Coalición Cívica.