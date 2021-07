Virginia Gallardo recordó el día que sedujo a James Bond y cuando la confundieron con la actriz Tori Spelling

Hace una década, Virgina Gallardo tuvo un fugaz y prácticamente desconocido paso por Hollywood y lo recordó este viernes, en Intrusos, el ciclo de América TV en el que se desempeña como panelista.

“Fui extra en una película de James Bond cuando estuve en Panamá. Grabamos durante tres días en una especie de fiesta, con mucha gente, mucho lío. Fue una participación chiquita, pero estuve. Fue en el 2008, en 007: Quantum of Solace. Y en un momento, uno de los productores me propuso ser la doble de Tori Spelling, la de Beverly Hills 90210 , que es hija de un productor importante de Hollywood [en referencia a Aaron Spelling]. Me dijo en un momento: ‘Tori, come here’. Y yo no entendía nada, porque encima no hablo bien inglés”, explicó.

“Estuve en Panamá tres meses, extrañaba mucho y me volví. Después tuve un montón de otros contratos y ofertas, pero extrañé y me volví por mi familia. ¡No se rían! Fue cuando no era conocida”, relató entre risas, atenta a la reacción de sus compañeros.

Gallardo, además, contó que tuvo un encuentro cercano con el actor británico Daniel Craig , que interpretaba a James Bond. “En esa fiesta que estábamos filmando, de repente veo venir a alguien de frente y dije ‘quien es este lindo papacito’. Fue hace más de 10 años y yo era muy chica, pero pensé ‘qué fuerte está el viejito que viene ahí’. Y una de las chicas me dice: ‘¡Es James Bond’. Y yo ni enterada. Vino, saludó, me dijo que era hermosa, en mi cara”, festejó.

LA NACION