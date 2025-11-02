El especial look floreado de Juana Viale para el Almorzando de este domingo 2 de noviembre

Juana Viale abrió el Almorzando (eltrece) de este domingo con un look que marcó el último resabio del otoño, según la referencia que dio la conductora. El vestido fue un diseño hecho por Gino Bogani específicamente para la ocasión y combinó solo dos colores. Además, destacó todas las curvas de la conductora y le aportó sensualidad.

Fiel a su tradicional inicio del programa, la nieta de Mirtha Legrand presentó, antes de los invitados, el atuendo de alta costura que el diseñador de origen italiano ideó para ella. Tras un fugaz repaso a una semana de las elecciones legislativas y un comentario deportivo, se dispuso a explicar qué vestía.

El look floral de Juana Viale para este domingo 2/11

“Es un vestido blanco de seda estampado con flores delineadas en negro que adornan también el escote. Son como las florcitas que quedaron, las últimas del otoño y cayeron aquí”, indicó en tono de broma Viale y señaló los pétalos tridimensionales que Bogani colocó en los extremos del corpiño.

El look de Juana Viale fue diseñado por Gino Bogani y consistió en un vestido de seda blanco estampado con flores negras en contraste (Fuente: Instagram/@lamesazaarg)

“Estoy encorsetadísima, pero es muy bonito. Muy lindo”, acotó. Luego mostró en detalle el makeup, que fue simple y a tono con los colores del vestido. Sobre su peinado -que incluyó extensiones- remarcó: “Esto es una solución, si tenés poco pelo, si tenés el pelo corto y de repente, de la noche a la mañana querés ser Rapunzel, acá tenés la respuesta”. Acto seguido hizo un juego con la trenza que le añadieron.

Juana Viale usó extensiones para tener una trenza larga y jugó con ser Rapunzel (Fuente: Instagram/@lamesazaarg)

En cuanto a los accesorios, en esta ocasión no usó collares, pulseras o aros. Los zapatos que escogió fueron negros, de plataforma, con tacón aguja.

En la cuenta de Instagram de La Mesaza, la producción publicó un reel de la conductora mientras desfiló por el estudio con su outfit. De inmediato algunos usuarios se manifestaron al respecto en la sección de comentarios con mensajes como: “Espectacular”; “Divino”; “Bellísima” y “Hermosa Juana y ese vestido maravilloso”.

Los elogios que recibió Juana por su look de parte de sus seguidores (Fuente: Instagram/@lamesazaarg)

Los invitados para este almuerzo fueron: Virginia Gallardo, Elián Valenzuela (L-Gante), Alejo García Pintos, Adriana Salonia y Nicolás Varrone.