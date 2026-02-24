Los famosos que saludaron a Mirtha Legrand en su cumpleaños: “Una mujer que hizo historia”

Mirtha Legrand celebró sus 99 años rodeada de afectos con una reunión íntima y exclusiva en la casona de su hija, Marcela Tinayre, en Barrio Parque. La diva festejó su cumpleaños junto a unas 70 personas de su círculo más cercano, mientras que otras figuras del espectáculo le dedicaron sus saludos a través de las redes sociales.

Actores, músicos, periodistas y figuras de la política eligieron homenajearla con mensajes cargados de cariño, recuerdos y reconocimiento. Una de las primeras en dedicarle palabras de afecto fue Cris Morena, quien escribió: “Hoy es un día muy especial… Feliz cumpleaños, queridísima Mirtha. Te admiro, te celebro y te quiero mucho. Que tengas un día maravilloso”, escribió la empresaria.

Desde el ambiente artístico, Gabriel Corrado también compartió varias fotos de distintas épocas junto a la conductora y Graciela Alfano optó por un video realizado con inteligencia artificial en el que se las veía a ambas rejuvenecidas junto a la cifra “99” en un original homenaje.

El locutor Juan Alberto Mateyko también eligió imágenes junto a la Chiqui, mientras que Alberto Cormillot la definió como “una institución en sí misma” y recordó anécdotas atravesadas por años de amistad.

Entre las actrices que la homenajearon estuvieron, asimismo, Iliana Calabró y Adriana Salgueiro, quienes compartieron postales junto a ella en distintas emisiones del ciclo. En el plano más íntimo, su nieto Nacho Viale publicó un mensaje breve y contundente: “Feliz cumple, abu. Te amo”.

La foto que eligió Adriana Salgueiro para saludar a la diva

Amalia Granata la saludó como “la reina de la TV”, mientras que Marcela Morelo expresó: “Es un honor siempre ser parte de las mesazas. Te quiero”. La cantante Ángela Leiva compartió un video de su paso por el programa y escribió una frase emotiva en la que destacó: “Qué honor el mío”.

Mario Massaccesi repasó escenas icónicas de la trayectoria de Legrand y el trío Midachi compartió un video de sus participaciones en los almuerzos televisivos de 1993.

El humorista Roberto Moldavsky también se sumó con un saludo musical acompañado por su banda y Lucía Galán publicó una imagen retro bajo el título “Recuerdos de toda una vida”, en la que también aparecía Susana Giménez.

El mensaje que Lucía Galán dedicó a la conductora

Remontándose a los años 2000, Lourdes Fernández, integrante de Bandana, compartió un video de su paso por el programa.

Desde el ámbito político, la diputada Virginia Gallardo publicó un extenso mensaje en el que expresó: “Hoy cumple años una mujer que no solo hizo historia en la televisión argentina, hizo historia en la vida misma. Mirtha Legrand es inspiración pura. Por su disciplina. Por su elegancia. Por su lucidez, pero sobre todo por su decisión de seguir activa, trabajando, vigente y vital. En un mundo que muchas veces quiere poner fecha de vencimiento a las personas, ella demuestra que la pasión no se jubila. Que la curiosidad no envejece. Que la energía es una actitud frente a la vida. Mirtha nos recuerda que el paso del tiempo no es un límite, es un privilegio. Y que mantenerse en movimiento es una forma de honrar cada año vivido. Que su ejemplo nos inspire a no resignarnos nunca”.

“Soy una leyenda”, el lema del festejo

La llegada de Mirtha Legrand anoche a la casa de su hija para celebrar su cumpleaños rodeada de sus familiares y amistades fue uno de los momentos más esperados de la velada. Acompañada por Elvira, su histórica asistente, y por Héctor Vidal Rivas, el asesor de imagen que la acompaña desde hace más de cinco décadas, la conductora descendió del auto y posó para los fotógrafos.

Entre los que dijeron presente estuvieron sus nietos con sus respectivas parejas, Nacho Viale y su novia, Lucía Pedraza, y Juana Viale con Yago Lange; su nieta Ámbar de Benedictis; su amiga Teté Coustarot; el periodista Marcelo Polino; el abogado Mauricio D’Alessandro; el cantante Jairo; el diseñador Gino Bogani; el empresario Carlos Rottemberg y la senadora por La Libertad Avanza Patricia Bullrich.

Mirtha Legrand junto a su hija en una noche muy especial

La decoración de la velada estuvo a cargo de Ramiro Arzuaga y giró en torno al concepto general de la ya mítica frase de la conductora: “Yo ya soy una leyenda, y la leyenda continúa”.