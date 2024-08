Viviana Canosa: por qué pidió no cruzarse con Lacalle Pou, sus planes en Uruguay el proyecto al que le dijo no

Escuchar

Está soltera y con ganas de enamorarse. Así lo hizo saber Viviana Canosa en una entrevista con el diario uruguayo El País, en donde habló de su actual estado sentimental, sus proyectos y su presente. Además de descartar nuevamente las versiones de romance que la unieron tiempo atrás con el actual presidente de ese país, Luis Lacalle Pou, aseguró que se ríe cuando le inventan alguna relación.

“Tienen un gran presidente, pero no tengo nada que ver. La gente en la calle me dice, cásese con Luis. El otro día mi hija me preguntó, ‘¿quién es Luis?’ Yo digo, ‘¿cómo le explico?’ Es raro porque la gente me dice, ‘qué linda pareja’. Están alucinando porque lo desmentí y lo desmentí, y no porque me hago la interesante, porque es mentira”, afirmó en la entrevista.

Las versiones de romance entre Canosa y Lacalle Pou empezaron a circular en tiempos de pandemia cuando aún no se habían visto cara a cara. Todo empezó con una entrevista por Zoom, en donde ella lo piropeó. En la charla, la periodista quería marcar la diferencia en el manejo de la situación del uruguayo frente a las estrictas medidas del mandatario argentino, Alberto Fernández. “Acá el presidente daba libertad, la gente se podía ganar el mango. Como allá no nos pasaba, yo trataba de mostrar eso. Se ve que se me fue la mano, lo reconozco, pero de ahí a un romance es un montón”.

Después de esas versiones, Canosa y Lacalle Pou no se volvieron a cruzar, salvo este verano en donde coincidieron en un evento a beneficio en Punta del Este, y en el que ella pidió que no los cruzaran. “Fue para no tener a todos los fotógrafos encima, aparte hablaba el presidente y me enfocaban a mí. Yo decía, ‘¿qué cara pongo: de amor, que me interesa lo que dice, qué impresionante este tipo?’ Era una locura, yo con un escote tremendo, de vacaciones. Soy una mujer soltera, no tengo nada que ocultar, pero tampoco voy a decir una cosa que no es.”

Pero lo que sí pasó esa noche es que se cruzó a los padres del presidente uruguayo (Luis Lacalle Herrera y Julia Pou) y los saludó: “Ya el romance viene muy inflado, entonces me da vergüenza cruzármelo. Con sus padres tuve la mejor. Lo respeto, me parece genial, pero estoy soltera”.

De todas maneras, Canosa sabe cómo se manejan estas cuestiones y lidia con ella, incluso se divierte con los rumores, también la relacionaron con el empresario Carlitos Páez Vilaró: “Es un amigo, no podía creer lo que decían ”, comentó al respecto.

Viviana Canosa y el papa de Lacalle Pou

El proyecto al que le dijo que “no” por miedo

Respecto de los proyectos laborales por fuera del periodismo, contó que hubo uno muy especial al que le dijo que no: el director Daniel Burman la llamó para participar de una serie de Netflix protagonizada por Leonardo Sbaraglia, en donde ella tenía que interpretar a una periodista. La producción se iba a grabar en Montevideo, a ella la propuesta le parecía muy interesante, pero expresó que le dio miedo sumarse: “Un poco arrugué”.

También le llegó una oferta para hacer stand up, de la mano del productor Guillermo Marín,: “Yo, parada en un escenario sola, hablándole a la gente me da mucho vértigo”.

Lo mejor está por venir

Por otro lado, Canosa participó de un ciclo de charlas, allí la consultaron sobre su carrera y su vida y ella aseguró que aun lo mejor de su vida no había ocurrido : “Mi hija es lo más importante y lo será por siempre, pero hace mucho tiempo que no me enamoro, que estoy sola. Estoy buscando otras aristas en mi profesión, armando charlas. Van apareciendo cosas que van sacando a una Viviana más parecida a lo que soy como mujer, madre, hija, hermana. Y tal vez hasta la empresaria, de promover mis propias cosas. Es un proceso y no me gusta apurar nada. Hoy pasó algo muy mágico acá y me llevo mucho para pensar y evaluar. Uruguay es hermoso, así que creo que voy a venir muy seguido.

Y sobre esto, en la entrevista con El País contó que en los últimos años tuvo varias conversaciones para hacer televisión en Uruguay, incluso hace poco estuvo a punto de cerrar un proyecto con un “canal muy conocido”, pero finalmente esa propuesta no llegó a buen puerto. “Un programa de entrevistas en Uruguay me encantaría. Lo tengo en la cabeza”, expresó.

