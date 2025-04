La respuesta de Costa a las acusaciones de Viviana Canosa sobre abuso de menores y un polémico despido

La humorista Costa enfrentó este martes las acusaciones de Viviana Canosa, quien la vinculó en su programa con casos de abuso de menores y develó los presuntos motivos por los que la también actriz fue desafectada de la obra Legalmente Rubia. “Llegaba alcoholizada, se olvida la letra y entraba al camarín de un pobre bailarín, y lo acosaba”, denunció la conductora en su programa, versiones que fueron desmentidas por Costa.

“Yo no sé nada de eso, amor. No te puedo decir nada de eso. ¿De qué pruebas habla? No puede tener ninguna prueba de algo que no existe. Qué raro todo esto”, dijo en diálogo con El Trece. Respecto de por qué Canosa acudiría a la Justicia sin pruebas -se presentó este martes en Comodoro Py para formalizar su denuncia contra Lizy Tagliani por abuso de menores-, Costa admitió: “Qué se yo. No sé. Ello se lo tenías que preguntar a ella”.

“La verdad, esto para mí no tiene una explicación lógica. Es un momento muy triste. Estoy angustiada. Son muchos años laburando para terminar hablando de esto”, sostuvo. Sobre su vínculo con Viviana, aclaró que no tiene ningún vínculo con ella ni la conoce en persona. Insistió en que detrás de las acusaciones se esconde una “gran homofobia y transfobia”. “Siempre somos señaladas. Siempre somos la escoria. Se lavan la boca en nosotros. Todo está en manos de abogados y esa es la gente que tiene que manejarlo. Nosotros no podemos hacer nada. Vos no te podes levantar un día y decir que le vas a arruinar la vida a otra”.

La palabra de Costa sobre la denuncia de Viviana Canosa. pic.twitter.com/JkSf9ESLUk — Real Time (@RealTimeRating) April 15, 2025

Más tarde, en LAM, profundizó para cerrar: “Es desagradable todo lo que dijo. Me sorprende. Todo es falso. Ni siquiera es un carpetazo porque no es cierto. Habla de mi vida personal y es muy doloroso”.

Costa se desempeña como actriz y panelista. Su carrera abarca radio, televisión y teatro, donde se destacó por su estilo directo y su presencia escénica. Inició su formación actoral a los 13 años y se trasladó a Buenos Aires a los 18. Comenzó trabajando como asistente en espectáculos de transformismo y en producciones teatrales.

En el último tiempo, ganó visibilidad a través del programa radial El Club del Moro, en La 100, conducido por Santiago del Moro. En televisión, formó parte de ciclos como Intratables, Cortá por Lozano y Cuestión de Peso. Además, protagonizó varias obras teatrales, entre ellas Costa presidenta y Yo no hablo así.

El origen de la disputa y las palabras de Canosa

El revuelo comenzó días atrás cuando Canosa aseguró que la también conductora Lizy Tagliani podría figurar en la lista de implicados en la causa que investiga delitos de explotación sexual infantil en los que está involucrado el exganador de Gran Hermano, Marcelo Corazza. Según la comunicadora, “todos saben que Lizy Tagliani conoce mucho a Corazza”. Insinuó incluso que hay “temor en los pasillos de Telefe” por las repercusiones del hecho.

Costa, cercana a Tagliani, salió a defender a su amiga y dijo no creer en nada de lo que se le imputaba. Esto provocó el enojo de Canosa, que se despachó contra la actriz: “La que salió a pegarme fue Costa... Cómo me gusta que se caigan las caretas. Ay Costa, Costa... Te voy a mandar un paquetito de pebetes al canal en el que trabajás, porque me dijeron que te encantan los pebetes. Voy a presentar en Comodoro Py todos los videos".

“Como sos tan amorosa conmigo, Costa, te voy a devolver algunas gentilezas. Hablé con la gente que producía Legalmente Rubia, y les pregunté por qué te rajaron. Me contaron que llegabas muy alcoholizada, que eras insoportable, que te olvidabas la letra por el chupi que tenías encima, y tengo testimonio de todos", denunció.

“Y no solo eso, como si fuera poco, entrabas al camarín de este pobre bailarín y lo acosabas. Por lo menos este pibe era mayor de edad, Costa, porque si te comportabas así con un mayor de edad, no quiero ni imaginarme cómo sería con uno de 16 o de 14. Costa, qué oscura se te viene la noche”, concluyó.

Qué dijo Lizy Tagliani

Al igual que Costa, Tagliani fue tajante en su descargo: “Lo que dicen de mí es mentira. Jamás estuve con una persona menor de edad y no voy a parar hasta que se sepa la verdad. Tengo la frente bien alta”,

Aunque evitó profundizar en los motivos personales detrás del conflicto con Canosa, dejó en claro que la denuncia atenta contra su integridad moral. Además, apuntó contra quienes buscan involucrarla sin pruebas: “Van a tener que demostrar los delitos de que se me acusa, uno por uno, y voy a llegar hasta donde tenga que llegar, hasta la última instancia que me da la Justicia de la República Argentina y, si es necesario, incluso voy a llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La gente no puede levantarse un día y decir: ‘a quién le cago la vida hoy’.

Con la voz quebrada, la conductora habló del impacto que esta acusación tiene en su entorno íntimo: “A la gente que confía en mí, a mis amigos, a mi marido, a mi familia, a mis clientas, en las que he estado metida en su casa durante más de 30 años, y a todas las personas que confíen en mí, les doy mi palabra de honor de que esto se va a aclarar, y voy a llegar hasta donde tenga que llegar. Nunca tuve relaciones con una persona menor de edad, ni estuve en ninguna red de pedofilia, ni jamás en mi vida se me ocurrió estar en una red de pedofilia”, aseguró.

LA NACION