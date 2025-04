Qué dijo Viviana Canosa sobre Lizy Tagliani y qué le respondieron

Luego de que Viviana Canosa comentara el último viernes que Lizy Tagliani le habría robado en varias oportunidades durante la década en la que fueron amigas, la periodista fue por más y lanzó fuertes acusaciones contra la humorista este lunes por la tarde en Viviana en vivo, el ciclo que conduce en eltrece. Aquellos dichos se materializaron durante la mañana de este martes cuando decidió radicar la denuncia ante el fiscal federal penal Carlos Stornelli en los tribunales de Comodoro Py.

“El viernes decidí hablar y le saqué la careta a Lizy Tagliani. Para mí es un lobo con piel de cordero. Hace mucho tiempo tenía ganas de contar lo malo que me hizo, ya pasaron 14 años. Lo que no me imaginé es la repercusión que iba a tener en cadena nacional. Para mí lo más importante es que se caigan todas las caretas”, comenzó Canosa mientras leía uno de los apuntes que tenía sobre la mesa. El viernes había acusado a la humorista de haberle robado dinero de su cartera en su propia casa. Y, este lunes, Canosa decidió ahondar en temas muchos más sensibles, como el presunto abuso de menores.

Para darle pie a su editorial del lunes, Canosa pasó al aire la defensa que hizo de sí misma Lizy Tagliani en La Peña de Morfi (Telefe), donde desmentía todo. “Yo no le creí nada, ¿vos?”, preguntó Viviana Canosa al volver al piso luego de pasar el recorte mientras tildaba su discurso de “monocorde” y a ella de hacerse la víctima. “¿Por qué creés que [Fernando] Burlando te dijo que no cuando lo llamaste el viernes a la noche para representarte?”, le volvió a preguntar a cámara y enseguida continuó: “Cuando escuchó hablar de menores dijo: ‘Mejor en esta no me meto’. Sabés que no sos ninguna víctima. Si no preguntale a Marcela Tauro, eras su amiga y le quisiste gar... al marido”.

“Lo que voy a contar para mí es un horror. Porque hay temas que me irritan, hay temas que se ponen muy heavys, como el tema de los menores. Yo nunca voy a decir nada que después no pueda sostener en la Justicia. Así que el miércoles voy a estar en Comodoro Py", aseguró. Sin embargo, fue este martes cuando se presentó. Al referirse al tema de abuso de menores, Canosa dijo que existe un video donde Lizy Tagliani y otra persona presuntamente hablan de una situación de esta característica que empezó en un colectivo y terminó en la casa de una de ellas.

Canosa también había acusado a Lizy de robarle dinero de su casa. Para fundamentar sus dichos con respecto a los presuntos robos, recurrió a un archivo en donde Tagliani decía en Infama que había robado una cucharita de plata de la casa de su examiga. Asimismo, mostró el clip en el que también aseguró que Viviana la había ayudado a conseguir el certificado de defunción de su madre.

“Tu vida es una gran mancha. Lizy, estás más sucia que una papa. Yo no manché el nombre de tu madre, por el contrario, te ayudé, pero no tuviste problema en hacer llorar a la mía. Tu doble vara es tremenda”, expresó furiosa Canosa mientras agregaba: “Compara la muerte de su madre y un velatorio con comprarse un sweater. Mirá que hay que tener estómago para sacarla de una funeraria y meterla en una cama. Menos amor y empatía hacia una madre, yo no conozco”.

Luego, compartió al aire el primer descargo que Tagliani hizo en sus redes y apuntó: “La herida que tenía abierta era emocional, no es que extrañe las sillas ni los pañuelos Hermès. Algo hermoso de todos mis compañeros de trabajo es que hablaron de mi generosidad, siempre doy hasta lo que me duele y no tengo, esa soy yo”. Asimismo, dio a entender que los dichos de la estilista en el ciclo de Telefe no fueron sólidos. “La acusan de chorra y ella está calma. Es una desmentida que pareciera confirmarlo todo. Eso de ‘quien quiera creerme que me crea…’ Si yo soy inocente, mi verdad la grito a los cuatro vientos. Como decía mi abuela: ‘no aclares que oscurece’”, señaló.

Qué dijo Lizy Tagliani tras las fuertes acusaciones de Viviana Canosa

Este martes, Lizy Tagliani utilizó su programa radial en Pop 101.5 para defenderse. “Todo lo que está pasando es mentira. Nunca en mi vida toqué a un menor de edad, jamás en mi vida ocurrió eso y no voy a parar hasta que se sepa la verdad. Tengo la frente bien alta, estoy más segura que nunca. Van a tener que demostrar todos los delitos de los que se me acusa uno por uno y voy a llegar hasta donde tenga que llegar”, señaló.

Lizy Tagliani volvió a referirse a las acusaciones de Viviana Canosa

En ese sentido, le habló a la gente que “confía en ella”. “A mis amigos, a mi marido, a mi familia, a toda la gente, a mis clientas en las cuales estuve metida en su casa durante más de 30 años y a todas las personas, que confíen en mí. Les doy mi palabra de honor que esto se va a aclarar y no voy a parar hasta que esto se solucione", aseveró.

Y continuó: “Lo que dicen de mí es mentira. Nunca tuve relaciones con una persona menor de edad. Jamás estuve en ninguna red de pedofilia, jamás en mi vida se me ocurrió ni siquiera estar en una. No tengo a nadie cercano, ni siquiera que se me haya insinuado. Ni siquiera de inocente. Me mencionaron en un montón de causas que no tengo nada que ver y no voy a parar hasta demostrarlo”.

La presentadora aseguró que iba a resolver el asunto en la Justicia. “Y si es necesario, voy a ir hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos porque la gente no se puede levantar un día y decir ‘¿a quién le cag* la vida hoy? Hoy agarremos a este travesti’“, lanzó.

A su vez, se refirió al niño de cuatro años que adoptó junto a su esposo, Sebastián Nebot. “Tengo un pendejo de cuatro años que lo saqué de un hogar. Y vienen a decir que estoy en una red de trata. Es inaceptable”.

“Si alguien sabe que yo abuso de menores y saben que voy a adoptar un pibe, ¿van a esperar a dos, tres o cuatro días de un juicio por la adopción para decir estas bestialidades, de las cuales soy totalmente inocente? ¿Vas a hacer eso a cuatro días o lo tendrías que haber hecho cuando te enteraste de que yo iba a adoptar un pibe? ¿Permitís que un pibe de cuatro años esté en mi casa meses y no lo decís antes si pensás eso?“, sentenció.

Tras su salida de la radio, Lizy habló con los medios que se encontraban fuera del estudio. “No pertenezco a ninguna lista de nada. Nunca tuve nada que ver en la trata. No tengo nada que ver con todas las cosas de las que se me acusa, sobre todo la de los menores, justo a tres o cuatro días de que está por salir el juicio de la adopción de mi nene”, comentó.

Lizy Tagliani habló con la prensa tras su descargo en la radio

Al ser consultada sobre qué es lo que más le duele, explicó: “Me duele todo. Más que nada por mi familia. Mi hijo es un bebé que salió de un hogar y puede correr grandes riesgos por esto. ¿A dos días del juicio de adopción, a dos días vas a decir esto? Si vos sabés que yo soy pedófila, ¿por qué ver** no denunciás cuando voy a adoptar?“.

“Desacreditás el trabajo de toda esa gente que me estudió, que vio cómo vivo, que analizó mis antecedentes... Ponele que cag** a toda esa gente y los pude engañar y vos sabés esto, ¿no lo tendrías que haber hecho en ese momento?“, dijo enfurecida mientras agregaba: ”Cuando vos sabés que yo voy a adoptar tenés que decir ‘por favor, no le den un pibe a este travesti. No se lo den porque es pedófilo...‘. ¿O sea que mi hijo estuvo corriendo riesgo durante estos seis meses, alguien lo sabía y no hizo nada?“.

Pero además del enojo, la conductora se mostró movilizada. “Tengo una bronca, una tristeza, pero quiero estar tranquila, porque quiero ir hasta las últimas consecuencias, sea como sea y me apena muchísimo, pero no me importa nada, así sea tenga que quedarme en la calle pidiendo casa, por casa para morfar, no voy a parar para que se sepa la verdad. No soy chorra, nunca me drogué, nunca vendí droga, no tengo un antecedente penal. No soy nada de eso”, concluyó.

Qué dijo Costa tras las acusaciones de Viviana Canosa

Costa también fue mencionada en las acusaciones de Viviana Canosa sobre presunto abuso de menores. Pese a que se mostró conmocionada, comentó que no estaba al tanto de los dichos de Canosa, ya que al momento del descargo ella estaba trabajando.

“No puedo decir nada de este tema porque no lo sé. No sé qué pruebas estará presentando Viviana porque no puede tener pruebas de algo que no existe. Es raro todo esto. No hay pruebas, amor. No sé por qué está ahí, eso pregúntenle a ella”, dijo este martes en diálogo con Mujeres argentinas (eltrece).

Costa le respondió a Viviana Canosa

“No hay explicación lógica para esto. Es un momento duro. Estoy triste y angustiada. Tengo muchos años laburando en el medio para que estemos hablando de esto. Es muy raro”, sentenció la actriz, indignada.

A su vez, señaló que muchas veces estos temas se mezclan con la homofobia: “Hay mucha homofobia y transfobia en todo esto porque siempre somos nosotras, las señaladas, la escoria. Se lavan la boca con nosotras”.

“A Viviana ni la conozco, nunca la vi. No tengo ningún tipo de relación con ella”, cerró.