Moria Casán insinuó que volverá a ser mamá Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de septiembre de 2019 • 12:13

Moria Casán es un show itinerante. Esté donde esté, en la tele o en las redes, la diva no puede evitar despuntar su vicio por hacer algo que llame mucho la atención o decir algo que se replique como reguero de pólvora. Esta vez, la actriz y conductora usó las redes sociales para lanzar una frase enigmática.

"En poco tiempo, el rol más importante de mi vida, coming soon # VolverASerMamá. Puedo anunciarlo con plenitud, felicidad y esperando con ansiedad", escribió en Twitter. La artista, de 73 años, ha dicho en más de una oportunidad que fue muy feliz al tener a su única hija, Sofía Gala, y que disfrutaba mucho de sus nietos.

Por supuesto que el tuit no pasó desapercibido para ninguno de sus seguidores, que rápidamente comenzaron a preguntarle a la exvedette si estaba a punto de adoptar un niño, si estaba hablando de algún nuevo rol en la ficción o si estaba dispuesta a sumar una mascota a su familia. Ella, por lo pronto, eligió dejar todo en suspenso hasta nuevo aviso, pero se divirtió compartiendo las repercusiones que su mensaje generó en las redes.

Curiosamente, en febrero pasado, Casán había opinado que la maternidad es "el acto más antinatural del planeta", y dio cuenta de su propia experiencia. "Yo cuando vi a mi hija recién nacida pensé que me volvía loca", resaltó. "No tenía en mis planes la maternidad. Sé que es maravillosa, pero nunca tuve el plan de casarme y tener hijos. Lo hice, pero no es algo que anhelaba en la vida".