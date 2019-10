Wanda Nara subió una foto sin maquillaje y sorprendió a todos sus seguidores

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de octubre de 2019 • 12:06

Luego de compartir fotos de su llamativo nuevo look, Wanda Nara subió una imagen a su cuenta de Instagram recién levantada y de entrecasa. "Buen día Milano. No make up today", escribió la rubia junto a una selfie en su hogar a cara lavada.

Acusada en más de una oportunidad de abusar del Photoshop al publicar sus fotografías en las redes, Wanda decidió hacer pública una imagen sin retoques digitales.

Aunque la familia Icardi ya se instaló en París, ya que Mauro firmó contrato con el club Paris Saint-Germain, todavía disfrutan de su casa en Milán. "Tendremos casa en París y Milán, y colegio en los dos lados", supo adelantar Wanda en diálogo con Morfi, todos a la mesa.