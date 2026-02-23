“Feliz cumpleaños para mí”: así celebró Valeria Mazza sus 54 años

Con una reunión íntima y familiar, Valeria Mazza disfrutó de celebrar su cumpleaños. En esta oportunidad, la modelo y empresaria argentina compartió en sus redes sociales algunas postales de lo que fue el festejo de sus 54 años. “Happy birthday to me”, escribió con emoción junto a las imágenes.

Si bien Mazza cumplió años el 17 de febrero y lo celebró en Italia, donde su hijo Tiziano Gravier debutó en los Juegos Olímpicos de Invierno, ayer compartió un posteo con varias fotos donde se la ve disfrutar de una velada íntima en un restaurante de la que participaron su esposo, el empresario Alejandro Gravier, y sus cuatro hijos: Baltazar, Tiziano, Benicio y Taína.

Mientras Gravier arengaba de fondo, Valeria Mazza posó con su torta instagram.com/valeriamazzaok

La familia Mazza Gravier, a pleno instagram.com/valeriamazzaok

“Feliz cumpleaños para mí”, escribió en inglés. ”Gracias a todos por los mensajitos con mucho amor”, sumó y agregó varios emojis alusivos: un regalo, un corazón y unos globos. En las primeras imágenes se ve a la familia a pleno en la mesa, a Valeria con su gran torta de cumpleaños y a Gravier cantándole a su mujer. Para la velada, la supermodelo optó por un look total black, como sus hijos varones y su esposo. La encargada de darle un toque distinto a los outfits fue la menor del clan, quien optó por un vestido en animal print.

Otra de las fotos que la modelo sumó a su carrusel de cumpleaños instagram.com/valeriamazzaok

“¡Feliz cumple y feliz vida, Vale! ¡Siempre lindo verte rodeada de todo el amor de familia! “¡Abrazo!”, fue el mensaje que le dejó la judoka Paula Pareto. “¡Felicidades!”, sumó la actriz venezolana Grecia Colmenares. La publicación recibió más de 15 mil likes y 400 mensajes.

La emoción de Mazza en el debut olímpico de su hijo

Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, practica esquí alpino y a principios de mes debutó en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. El miércoles 11, el deportista de 23 años comenzó su participación en el evento en el circuito de Bormio en una actividad que consiste en esquivar obstáculos -banderas- a una velocidad promedio de 120 kilómetros por hora.

Durante la previa y en el momento de la largada, Mazza y Gravier, junto a su hermano Benicio, subieron material a sus cuentas de Instagram. Los orgullosos padres, además, crearon una bandera personalizada con la cara de Tiziano. “Ya falta menos. Listos para el debut”, agregaron en un texto emotivo y una foto para el recuerdo.

El mensaje de Valeria Mazza y Alejandro Gravier para su hijo Tiziano

Benicio, por su parte, usó sus historias, donde publicó un video en el que se observa el ambiente de la tribuna, repleta de banderas e insignias para darle aliento a cada uno de los deportistas. “Buen día”, tituló el joven, seguido de corazones celestes y blancos, en alusión a la bandera nacional.

Además de las celebridades mencionadas, Javier “Pupi” Zanetti, quien llevó la antorcha olímpica en la ceremonia inaugural, también se sumó a los mensajes de apoyo para Tiziano. En sus redes sociales, el exjugador del Inter de Milán y selección argentina posó con Paula de la Fuente, su esposa, y lanzó: “Vamos, Tiziano”.

Valeria Mazza y Tiziano Gravier, en los juegos Olímpicos de Invierno 2026 @valeriamazzaok

Entre la Argentina y España

Antes de viajar a Italia para alentar a Tiziano y luego de pasar unos días en Punta del Este, donde cada año empieza la temporada y engalana cada uno de los eventos del verano esteño, Mazza habló con LA NACION sobre su vida en la Argentina y en Europa y la alternancia entre la familia y el trabajo. “Bueno, ese es el lujo: acompañarnos y generar programas en medio del trabajo. Haber entrado al mercado televisivo español [es conductora de Bailando con las estrellas, en Telecinco] implica que tenga que estar más ahí, pero también es el disparador para otras cosas. Proyectos de los chicos, y también nuestros”, explicó.

Valeria Mazza, entre la Argentina y España Gentileza Valeria Mazza

“Después de los 50 tomé la decisión de que mi futuro estará ligado a los medios de comunicación. Eso seguro. Pero por el momento no podría tener una rutina diaria, tampoco algo semanal que perdure en el tiempo. Pero ya lo haré. Ganas y capacidad de trabajo siempre sobran”; contó cuando le preguntaron sobre la posibilidad de conducir en la Argentina.