Wanda Nara y L-Gante: chats privados, “mojadas de oreja”, amenazas judiciales y una accidentada luna de miel en Río de Janeiro

El WandaGate volvió más recargado que nunca. Tras confirmar su explosivo romance en redes, Wanda Nara viajó con L-Gante y su hija Jamaica a Brasil. Sin embargo, lejos de ser un fin de semana de placer y relax, la mediática no pudo despegarse de las redes sociales, donde mantuvo un cruce con Yanina Latorre, publicó un chat íntimo con Mauro Icardi y recibió amenazas por parte de los turcos fanáticos del futbolista del Galatasaray. A su vez, del otro lado del océano, el delantero se lesionó en la cancha y eso precipitó su llegada a la Argentina.

Tras dos años de rumores, finalmente Wanda se animó a vivir en libertad su amor con Elián Valenzuela. Desde el vecino país, la pareja compartió algunas postales de su intimidad, pero también contestó cada uno de los comentarios, amenazas y palitos que recibió. Al parecer, los fanáticos de Icardi no vieron con buenos ojos este nuevo romance y apuntaron no sólo contra Wanda, sino también contra el cantante y todo su entorno. “Che, hay gente bardeándote”, le advirtieron sus amigos a L-Gante en un vivo de Instagram. “Uh sí, gente turca bardeando, no entiendo qué dicen, pero para mí que no me quieren ”, contestó Valenzuela fiel a su estilo mientras lanzaba una serie de indirectas hacia el futbolista.

Wanda Nara viajó a Brasil con L-Gante y su hija, Jamaica Foto: Paparazzi

“Me suspendieron mi cuenta oficial de L-Gante. Nunca lo hice, por primera vez hago una cuenta secundaria que es esta misma. Así que si llegaste hasta acá, espero que me sigas”, expresó el intérprete de la cumbia 420 en un video. “Los Icardi fans me cerraron otra vez el Instagram. Qué dolidos ellos y su ídolo”, lanzó luego de ver cómo le cerraban su nuevo perfil.

La pareja junto a Jamaica en la pileta del hotel donde se hospedaron

Lejos de quedarse callado, el músico redobló la apuesta con un nuevo palito para el ex de su novia y el club donde juega. “ Me da mucha tristeza que aficionados del deporte en Turquía influyan en actos de amenazas e irrespetuosos en lo personal, hacia mí, hacia mi familia y hacia mi trabajo. Por eso mismo, día de hoy comparto los colores de mi club favorito y además, me haré un gran fanático del Fenerbahçe” , escribió quien también tradujo el comunicado al idioma turco. Incluso, sumó el escudo del club que mencionó y que es rival del Galatasaray de Mauro.

Pero eso no fue todo. El cantante incluyó una foto del histórico delantero Edin Dzeko, quien se desempeña justamente en el Fenerbahçe turco y destacó: “El verdadero 9″. Esto último fue en referencia al número que también utiliza Icardi debido a su posición en el Galatasaray. Horas después, Wanda fotografió a Elián de espaldas con la camiseta del club Roma de Italia y con la leyenda: “Wanda” y el número 9; de inmediato, el posteo ganó repercusión en las redes y se entendió como una provocación de la pareja hacia Mauro.

La polémica foto que se consideró como provocación para Mauro Icardi (Fuente: El Ejército de LAM)

La madre de su hija Jamaica y su representante, Maxi Brother, también fueron amenazados. “Tami, ¿vos también recibiste amenazas?”, le preguntó un seguidor a Tamara Báez en la clásica sección de preguntas de Instagram. “Sí, demasiadas. Y no me está agradando esto. Es un montón. Tengo cada mensaje diciéndome cosas horribles hacia mí y mi hija de personas de otro país ”, respondió la ex del músico preocupada.

“Wanda recibió muchas amenazas de los turcos, están muy violentos. Hay programas turcos de deportes que la están tratando como prostituta, como la traidora. Por eso le cerraron las cuentas a L-Gante”, comentó este mediodía Guido Zaffora desde el panel de Intrusos.

Pelea mediática y ¿juicio?

Entre besos, caipirinhas y amenazas, Wanda también tuvo tiempo de pelearse con Yanina Latorre. Al parecer, la influencer se molestó por algunos dichos de la angelita y salió a cruzarla en redes.

“Las barbaridades que está haciendo Wanda Nara. El tipo terminó con ligamentos cruzados, pobre, está mal y Wanda Nara gar… en Brasil. Anda a cuidar al padre de tus hijos. Dale una mano que cuando casi te morís de la miseria, te salvó de todo. Yo soy una mujer agradecida y para mí la familia es la familia ”, opinó la panelista en su programa radial del viernes.

El descargo de Wanda Nara (Foto: Instagram @wanda_nara)

“A la señora que da cátedra de vida, le avisan que esta vez se va a enfrentar a otro juicio. Y esta vez con alguien que se va a gastar lo que sea necesario . Hasta que aprenda a hablar con pruebas y sobre todo, a pensar mil veces antes de opinar de mí como madre, mujer o persona. Es fácil ser periodista haciendo creer que sos dueña siempre de la verdad”, advirtió la rubia en una historia de Instagram el día sábado.

Inmediatamente, y mientras hacía su rutina de entrenamiento, la conductora de El Observador le dedicó varias stories: “Ayer hablé con Wanda todo el día, no me contestó la última pregunta que es información, no opinión. Me pudre mucho los huevos que me amenacen, basta me cansé. ¿Qué me vas a demandar por ser libre? ¿Por opinar? ¿Por expresarme?”, le contestó Latorre mientras amenazaba con mostrar los chats que tenía de ella hablando de Cami Homs y de las mujeres de otros jugadores.

Sin embargo, este cruce duró poco y el sábado a la tarde, las mediáticas hablaron y “se amigaron”, según reveló Laura Ubfal en América. Es que la mujer de Diego Latorre se convirtió prácticamente en su vocera cuando en 2022 explotó el escándalo entre ella, Icardi y La China Suárez. Por eso sorprendió cuando esta vez Nara arremetió contra ella.

Lesión, chat privado y viaje anticipado

Este fin de semana, y mientras Wanda disfrutaba de unas románticas vacaciones en Río, Mauro Icardi sufrió una ruptura de ligamentos cruzados mientras jugaba con el Galatasaray. Este imprevisto dejó fuera de la cancha al futbolista, quien decidió anticipar su viaje a la Argentina. Tras la lesión, el padre de Francesca e Isabella se comunicó con la madre de sus hijas, que se ofreció a ayudarlo en lo que fuera necesario.

“Lo que estás haciendo vos es una cosa tan inútil que va a durar nada. Yo lo podría hacer, podría estar en la misma, pero ¿para qué? ¿Para hacerme el vivo? No quiero eso. Mi único objetivo es disfrutar mi vida en paz, disfrutar mi familia, disfrutar mis hijos, disfrutar todo lo que construimos en todos estos años y que nadie nos regaló nada. Valorate, valorarnos y dejarnos ser feliz . Te vuelvo a repetir: todo esto lo quiero junto a la mujer de mi vida, la mujer que amo más que nada en este mundo. Sos mi debilidad, sos mi fuerza, sos mi princesa hermosa que quiero y que como le prometí a tu abuelita el día de nuestro casamiento, cuidaré para siempre”, le declaró él intentando recuperar su amor.

Wanda Nara mostró el mensaje que le mandó a Mauro Icardi tras su lesión (Foto: Instagram @wanda_nara)

Sin embargo, ella sólo le habló de su recuperación y le recomendó visitar a un médico en Roma. “ Mauro, lamento mucho lo que te pasó . Esa rodilla estaba mal hace rato. Ahora ya pasó, recuperate y lo que necesites contás conmigo. Los mejores son en Roma. No dudes de atenderte con el mejor y la recuperación es importante. Todo va a estar bien. Decime en que puedo ayudarte, contás conmigo”, le repetía la rubia en un tono frío y distante.

“Hablé con Wanda el sábado a la noche. No la pasó muy bien en Río”, reveló el periodista Guido Zaffora en el ciclo de América. E inmediatamente, leyó una de las conversaciones que semanas atrás mantuvo con Icardi sobre este romance entre la madre de sus hijas y L-Gante: “Se cree que le da bola en serio y lo usa para chantajearme. S i yo publicara las cosas que dice Wanda de él, no la vería más en su vida ”, contó asombrando a todo el panel de Intrusos.

Mientras que el futbolista ya se encuentra en el país instalado en el lujoso departamento que la rubia tiene en el Chateau Libertador y, según su último posteo, planea aprovechar el portal del 11-11 para pedirle sus deseos al Universo, Wanda y Elian están varados en Brasil, ya que su vuelo fue cancelado sobre la hora. “ Y recuerden que el 11 del 11 es el día del cornudo. Síganme para más consejos ”, ironizó el cantante apuntando a la última publicación del futbolista.

