Woody Allen le puso punto final a la demanda a Amazon por 68 millones de dólares

Woody Allen y Amazon llegaron a un acuerdo extrajudicial

Woody Allen levantó la demanda por 68 millones de dólares que había presentado hace unos meses contra la plataforma de streaming de Amazon, alegando que el estudio incumplióun acuerdo firmado para producir y distribuir múltiples proyectos en base a "una denuncia sin fundamentos de hace 25 años".

El viernes por la tarde, el director y la compañía llegaron a un acuerdo extrajudicial. Si bien el trato al que llegaron Allen y la empresa no fue difundido, algunas fuentes cercanas revelaron que no hubo ganadores en este pleito.

En el mes de febrero, el cineasta se enfureció con Amazon Studios porque la empresa se negó a distribuir su última película, A Rainy Day in New York, y a producir otros tres films que formaban parte del acuerdo firmado entre Allen y el estudio, en 2014.

Esta medida se tomó luego de que volvieran a resurgir los testimonios de Dylan Farrow, hija del director, quien asegura que su padre abusó de ella cuando era niña. Absuelto por la Justicia en su momento, la denuncia resurgió en 2016 cuando Ronan Farrow, hijo de Allen y Mia Farrow, publicó una columna al respecto en la revista Hollywood Reporter, uno de los primeros pasos de lo que luego sería el movimiento #metoo.

En la demanda se explicaba que las alegaciones del estudio no solo "carecen de fundamento sino que las acusaciones ya era conocidas por Amazon y el público en general antes de que se firmaran los contratos entre la plataforma de streaming y el director". Además, Allen aseguraba que "siguiendo el acuerdo financió él mismo A Rainy Day in New York, contando con los futuros pagos de Amazon", pero esos pagos "nunca fueron concretados".

Un día lluvioso en Nueva York se estrenó el jueves último en la Argentina. Sus protagonistas, Timothée Chalamet y Selena Gomez, aseguraron estar arrepentidos de haber participado en el film y decidieron donar sus salarios para contribuir con la lucha contra los abusos sexuales. El largometraje cuenta la historia de una pareja joven de visita en Nueva York y el vínculo romántico entre un hombre adulto ( Jude Law) y una joven de 15 años ( Elle Fanning).