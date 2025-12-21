Woody Allen vende su mansión de estilo modernista en Barcelona que es un edificio de patrimonio histórico

El cineasta neoyorquino Woody Allen pone en venta su emblemática mansión modernista en el barrio del Putxet, en Barcelona, cuyo valor ronda los €25 millones. No se trata de una propiedad cualquiera: el inmueble forma parte del patrimonio histórico de la ciudad y fue uno de los escenarios principales de Vicky Cristina Barcelona, la película con la que Allen consagró a la capital catalana en la gran pantalla.

La propiedad se encuentra a pocos minutos del parque Turó del Putxet y está rodeada de restaurantes, colegios y boutiques, lo que la convierte en una excelente opción para quienes buscan exclusividad, privacidad y una conexión auténtica con la esencia barcelonesa.

Catalogada como Bien Cultural de Interés Nacional, la casa fue diseñada en 1917 por Enric Sagnier, uno de los grandes exponentes del modernismo catalán. Su arquitectura combina la elegancia del Art Nouveau con el aire rústico de una masía tradicional. Sobre un terreno de 1600 metros cuadrados y con más de 1100 metros construidos, conserva elementos originales como suelos hidráulicos, techos altos, barandillas de forja, escaleras de roble y una fachada decorada con piedra, cerámica y motivos florales.

Una de las habitaciones de la mansión en venta

La propiedad ganó notoriedad internacional en 2007, cuando Woody Allen la eligió como una de las localizaciones clave para el rodaje de Vicky Cristina Barcelona. En la película, la mansión aparece como la vivienda del personaje interpretado por Patricia Clarkson, y durante la filmación el propio director se alojó allí.

Interior de la mansión evaluada en 25 millones de euros

La película no solo fue reconocida con varios premios, sino que también fortaleció el lazo emocional entre Woody Allen y la ciudad de Barcelona. Durante la promoción del film, el director manifestó su admiración por la ciudad: “Hay pocas buenas ciudades en el mundo, y Barcelona es una de ellas. Su carisma ha rejuvenecido mi cine”, aseguró.

La emblemática mansión de Woody Allen

Distribuida en varias plantas, la casa cuenta con un amplia sala de 74 m² con salida al jardín, biblioteca, cocina y comedor independiente. En los niveles superiores se reparten siete dormitorios y siete baños, incluida una suite principal con vestidor, terraza privada y vistas panorámicas. Entre sus espacios más destacados se encuentran una piscina interior climatizada excavada en la roca, bodega, ascensor, apartamento de servicio y garaje.

El exterior mantiene el mismo nivel de encanto: un jardín escalonado con terrazas, bancos de piedra, vegetación centenaria y una piscina rodeada de absoluta privacidad.

La casa tiene fabulosos jardines que se disfrutan desde los interiores

Debido a su carácter protegido, cualquier intervención o reforma debe respetar su valor patrimonial. Por eso, las modificaciones realizadas en la mansión buscaron equilibrar las comodidades contemporáneas con la autenticidad arquitectónica de la obra original de Sagnier.