Ximena Capristo le recordó un conflicto vintage a Flavio Mendoza y él reaccionó: “Vos has hablado muy mal de mí”

Ximena Capristo y Flavio Mendoza eran dos de los cinco invitados de este sábado a PH, Podemos Hablar. Azarosamente, la actriz y el coreógrafo se cruzaron en la pregunta “frente a frente” y -para sorpresa de los televidentes- reflotaron un viejo conflicto entre ambos. Si bien el ida y vuelta fue picante, los artistas aprovecharon para aclarar la situación y limar asperezas.

“Te voy a preguntar algo que creo que nos alejó en un momento donde tuviste una pelea o una discusión con Gus [en referencia a Gustavo Conti]. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Qué paso?”, disparó Capristo ante la mirada atenta del bailarín.

Sorprendido por la pregunta de la exparticipante de Gran Hermano, Mendoza hizo memoria y dio detalles de una vieja pelea con Conti en la época en la que compartían Animales Sueltos. “Creo que fue una cosa de la producción de hacer una pica entre nosotros. Por ahí, no estaba de acuerdo con algunos comentarios que hacía Gustavo. Era el momento en donde yo explotaba, capaz que cualquier cosita que yo decía llamaba la atención y también lo pinchaban para que pregunte ese tipo de cosas que a mí me jodían”, explicó, al tiempo que aclaró: “Pero mira que si yo tengo un problema con alguien no lo traslado a su mujer”.

Sin embargo, la mamá de Félix confesó que sintió lo contrario: “Sentí un alejamiento porque nosotros nos conocemos hace muchos años”, lanzó, sobre la respuesta del productor. “Pero nunca hubo cuando nos encontramos algo mío distante con vos”, retrucó Mendoza mientras resaltaba que la situación había sido al revés. “Vos estando en un programa de panelista has hablado muy mal de mí”.

Mientras Capristo se hacía la desentendida, el creador del circo Anima se explayó: “Hubo comentarios hacia mí que dije: ‘Guau, que raro’. Soy de separar las cosas. Tampoco éramos tan amigos”. Y enseguida, redobló la apuesta y fue él quien la increpó a la exvedette: “¿Por qué no me lo preguntaste en privado? Porque realmente si me interesa la persona, levanto el teléfono y digo: ‘Che, ¿paso algo?’”. Con intenciones de cortar el tenso clima, Capristo desdramatizo la situación: “Porque nunca se dio y ahora no sabía que preguntarte y salió esto”, cerró.

