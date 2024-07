Yanina Latorre confesó que le fue infiel a Diego Latorre y dio algunas pistas sobre el hombre que la conquistó por una noche

Escuchar

En una reveladora emisión del programa LAM (América TV), Yanina Latorre confesó uno de sus secretos mejor guardados. La panelista contó al aire que le fue infiel a Diego Latorre y aseguró que su esposo se estaba enterando al mismo tiempo que los televidentes.

La mediática aclaró que la relación extramatrimonial ocurrió hace un tiempo, pero evitó revelar el nombre del tercero en discordia. Sin embargo, mencionó que se trata de un artista conocido en el medio.

La confesión tuvo lugar en el momento en que Ángel de Brito propuso a sus “angelitas” que escribieran en un papel un romance desconocido. Cuando el conductor propuso empezar por Latorre, ella aclaró: “No voy a dar información porque estoy casada”. Ante ello, el presentador continuó: “O sea, le metiste los cuernos a Diego...”

“¿Estabas casada?”, insistieron sus compañeras, ante lo que Latorre respondió: “Bueno, chicos, ¿qué es un polvo?”. Al mismo tiempo, Latorre también aclaró que supo mantener en secreto el affaire y aseguró que hasta ahora lo sabían muy pocas personas.

En cuanto a la duración del vínculo, la panelista dejó claro que se trató de un solo encuentro . Con la intención de entrar más en detalles, De Brito pidió a su compañera que calificara con un puntaje aquel encuentro. “Un nueve cincuenta”, dijo Latorre, asegurando que el hombre en cuestión se destacaba por su desempeño sexual. En relación con el lugar, en donde habría ocurrido la infidelidad, ella apuntó: “Fue acá en la Argentina”, puntualizó, y dijo que “se dio casualmente” y que ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol.

“¿Diego lo sabe?”, preguntó Nazarena Vélez. “No, se está enterando. Después le digo que fue un chiste para LAM”, bromeó la protagonista. Finalmente, Latorre compartió que la persona en cuestión es “un artista muy talentoso” y de De Brito sumó información sobre la identidad del supuesto amante de la “angelita”: “Nunca se lo imaginarían”, aseguró enigmático.

La revelación de Latorre llega tiempo después de que salieran a la luz las infidelidades del exfutbolista, en un episodio que ya había puesto a prueba la fortaleza de su matrimonio y luego de que la relación de la pareja pasara por varias crisis.

“No creo en la fidelidad sexual”

En una reciente entrevista con LA NACIÓN, la panelista contó cómo logró superar las infidelidades de su esposo, con quien comparte 30 años de amor. “Tengo mucha inteligencia emocional. No creo en la fidelidad sexual, separo totalmente el sexo de la pareja. Me parece que a veces uno comete errores y el problema lo tiene uno con ese; yo no me siento tocada para nada. Creo que un polvo se perdona. Hay que ver en el momento de la vida que estás, quizá a los 25 no y a los 50, sí. Hay que tomar en cuenta las crisis personales, los caminos recorridos, los momentos y poner todo eso en la balanza. Diego es buen tipo, buena persona, buen marido, buen padre, buen compañero, generoso, laburador y no voy a tirar todo eso a la basura porque se calentó y se echó un polvo”, destacó.

Diego y Yanina Latorre llevan 30 años en pareja instagram.com/yanilatorre

Años atrás, el propio Diego Latorre rompió el silencio sobre el romance de alto impacto que tuvo con la modelo fallecida Natacha Jaitt. En el contexto de una entrevista con el periodista Gabriel Anello para Super Mitre Deportivo, cuando el conductor le consultó cómo recibió la noticia de la muerte de la mediática y le preguntó si se había “sacado un peso de encima”, Latorre respondió: “No, para nada. ¿Vos decís si me puse contento? No, para nada. Cuando me enteré la situación fue de tristeza. Eso no se puede fingir”, sostuvo. Además, señaló que luego de enterarse del fallecimiento, decidió no hablar con su mujer sobre ello: “No valía la pena hablarlo con Yanina, yo hice silencio. Sí se reflotó todo, obviamente. Fue mucha angustia. Estuve mucho tiempo con psicólogo y el fútbol me dio una resistencia mental para poder sobrellevarlo. No tuve ningún sentimiento de alivio, ni nada que se le parezca”.

