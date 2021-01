La panelista de Los ángeles de la mañana está de vacaciones en Miami y aseguró que su madre, de 80 años, recibirá allá la vacuna contra el coronavirus Crédito: Instagram @yanilatorre

Yanina Latorre está de vacaciones junto a su familia en Miami y les contó a sus seguidores que su madre, Dora Caamaño, recibirá ahí la vacuna contra el Covid-19. La panelista de Los ángeles de la mañana (eltrece) reveló que consiguió un turno en un centro de vacunación y compartió su emoción a través de sus historias de Instagram.

"Les cuento que acá están dando la de Pfizer y le acabo de sacar un turno a Dora. Me llevo a mamá vacunada a Buenos Aires, ¿no es genial?", comentó en sus stories desde la playa. Al ver que sus mensajes privados se llenaban de consultas sobre cómo había conseguido tramitar la vacunación, respondió cada una de las preguntas.

"El dato me lo pasó una amiga mía que vive en Miami, y me dijo que la mamá de otra argentina que no es residente y vino de vacaciones se vacunó", explicó. Y agregó: "Al parecer, a mayores de 65 años que estén en Miami, aunque no sean residentes, se la dan".

Luego detalló que tiene el turno para el próximo viernes, y que registrará todo lo que ocurra en videos para sus redes sociales: "No lo quiero asegurar por si después cambia algo o surge algún problema; hasta que no esté mamá ahí vacunada, no lo creo".

"En algunos centros, la vacuna ya se agotó, como les dije, pero el viernes les cuento. Ojalá que haya vacunas y no me reboten", expresó. Recordemos que durante la cuarentena obligatoria la panelista contó en LAM que su madre tiene 80 años y se mostró preocupada por el aislamiento: "Así canchera como la ven es re activa y le cuesta estar encerrada".

También aseguró que en la ciudad norteamericana "no hay muchedumbre de gente", y que se respetan todos los protocolos para el ingreso a los locales, con dos personas como máximo. "Yo sé que Nueva York es un caos, pero acá está tranquilo y relajado. Venimos muy bien", remarcó.

Sobre el final respondió a las críticas que lee en sus redes sociales por viajar en medio de la pandemia: "No viajé porque soy 'famosa', viajé porque pagué cuatro pasajes y una estadía. Cualquiera que tenga el dinero puede viajar a los países autorizados que reciben turistas".