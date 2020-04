La mamá de Yanina Latorre, indignada por no poder salir y enojada con su hija

La madre de Yanina Latorre hizo varios reclamos al aire Fuente: Archivo

Esta mañana mientras Los ángeles de la mañana cubría la actualidad vinculada a la pandemia del coronavirus , una llamada sorprendió al conductor del ciclo en vivo. "Tenemos a Dora , la mamá de Yanina (Latorre) en el teléfono", lanzó Ángel de Brito interrumpiendo el móvil.

"Aviso, notifico que yo no saco permiso y que en el 147 no te atiende nadie", comenzó la mamá de Latorre en referencia al nuevo permiso obligatorio que deberán sacar los mayores de 70 años para poder circular por la calle. Enojada por la situación, continuó con su relato: "Yo voy los miércoles a Coto a las 7.30 de la mañana. Voy a esa hora así se hacen las 8 y me venden vino o champagne. Antes iba a las 7, pero cuando agarraba la botella me decían: 'No puede agarrar alcohol hasta las 8'. También voy a la farmacia porque tengo que comprar los remedios, a mi no me va a parar nadie", lanzó indignada avisando de antemano sus movimientos semanales.

Mientras las angelitas se reían en el piso, Dora contó un violento episodio que vivió ayer por la tarde en un cajero automático: "Ayer llamé a la policía porque una chica estaba en el cajero (...) y no podía meter la tarjeta. No sé qué problema tenía y se quedaba adentro. Entonces le digo: 'Salí, así entro yo' y me dice: '¿Qué te pasa vieja (...)?' Armé un escándalo en la calle impresionante", relató mientras su hija la retaba en público y le pedía que no insultara.

Casi sin escuchar a su hija, la madre siguió con su descargo: "Es ridícula la medida. ¿Cómo me van a dar un permiso por un día? ¿Entonces todos los días tengo que llamar al 147? Si me lo dieran por una semana todavía. Yo tengo que ir a pagar las cosas que Yanina no me pagó", comentó a modo de reclamo.

Este último comentario sacó de quicio a la panelista, quién le contestó a los gritos: "Porque no pude mamá, no es que no quise. Me rompí la rodilla por tu culpa. Tenés otra hija también", lanzó cansada de tener que ocuparse de todo.

Tras justificar a su otra hija de que "no sabe hacer esas cosas", Dora siguió con su reclamo al aire: "Hay tres cosas que no pagué. Alguien que venga y me lo pague por internet porque la plata en los bancos la tengo". "¡No puede ser que yo tenga que hacer todo, mamá! Ya te dije que no te va a pasar nada por no pagar", retrucó la mediática mientras le explicaba a sus compañeras que si su madre no paga todo, no está en paz. Y mientras enumeraba los impuestos pendientes, agregó: "Hoy voy de nuevo y te lo pago mamá".

Sin embargo, los reclamos hacia su hija no cesaron: "El otro día se mató [en referencia a la caída de Yanina] en la puerta de casa porque es una boba. Se va llena de cosas. Vení a mi casa a ver todo lo que tengo acá de ella. La cocina comedor está llena con sus canjes", la deschavó al aire.

Antes de terminar la llamada, la abuela conocida por "congelar gente" desmintió estar preocupada o tener miedo por la situación y volvió a insistir con el tema: "Dicen que si los viejos nos revelamos nos van a poner esposas. Me acaba de llamar una amiga para decirme, ¿saben la que se va a armar en la calle? ¡Qué se yo cómo se paga online...!,", protestó una vez más mientras Ángel de Brito la calmaba.