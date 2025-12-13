El tenso cruce entre Marixa Balli y Yanina Latorre en LAM: “No fue de mala voluntad”

El cruce entre Marixa Balli y Yanina Latorre volvió a quedar en el centro de la escena y esta vez tuvo como escenario a MasterChef Celebrity (Telefe), el programa que las reunió nuevamente tras los duros enfrentamientos que arrastran desde su paso compartido por LAM (América TV). Todo se reavivó cuando la conductora relató al aire que, al llegar al estudio, la bailarina no la habría saludado, un gesto que encendió la polémica y derivó en un nuevo conflicto.

La situación comenzó cuando Yanina Latorre puso sobre la mesa un episodio que, según contó, le generó incomodidad. “Entraron todos juntos y vinieron a saludarme, ella siguió de largo a maquillaje y se quedó de espaldas. No se movió de ahí y ni siquiera vino a comer”, lanzó la conductora, para dejar en claro que la actitud de Marixa Balli le llamó la atención y lo vivió como algo intencional.

El reproche que encendió la polémica entre Marixa Balli y Yanina Latorre en LAM

Consultada al respecto en el programa conducido por Ángel De Brito, la bailarina expresó: “No me hice la bolu... Estaba en un sector, como en una oficina, y me estaba maquillando porque teníamos que grabar pronto”, explicó, para remarcar que su foco estaba puesto en la preparación para la grabación. En la misma línea, detalló cómo vivió ella la secuencia: “Cuando me termino de maquillar, me levanto y saludo a los chicos que siempre están comiendo”.

Marixa Balli le respondió a Yanina Latorre (Captura: América TV)

De todos modos, Yanina redobló la apuesta y cuestionó esa versión. “No estabas en una oficina, estabas en un lugar donde estaban todos. Yo estaba ahí y te vi”, detalló. Ante eso, Marixa, firme en su postura, insistió: “Cuando me empiezan a maquillar, veo que estabas almorzando”. El ida y vuelta continuó cuando Latorre fue al hueso con una pregunta directa: “¿Por qué no me dijiste ‘hola, qué tal’, como hicieron todos?”. Sobre el planteo, la bailarina fue tajante y recordó: “La primera vez que entré a LAM, yo no dije que me saludaron todos menos Yanina. No entremos con eso. No fue de mala voluntad ni de mala onda”.

De esta manera, Marixa no solo respondió a cada acusación, sino que buscó cerrar la polémica, y dejó en evidencia que, al menos desde su versión, no hubo desplante ni intención de reavivar viejos conflictos en MasterChef Celebrity.