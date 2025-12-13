Yanina Latorre confirmó por error el nuevo romance de Evangelina Anderson

Yanina Latorre terminó de confirmar la relación amorosa entre Evangelina Anderson y Ian Lucas al aire de SQP (América TV). La conductora habría obtenido la primicia después de haber formado parte de las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), donde tendrá una participación especial. Al ingresar al camarín, una de las primeras en recibirla fue Wanda Nara, quien según aseguró, fue la que le contó la verdad sobre el romance entre la modelo y el influencer.

Sin embargo, la empresaria de cosméticos le habría solicitado a Yanina que nada de lo que le contara saliera a la luz. La panelista de LAM (América TV) estaba decidida a cumplir su palabra, pero durante su programa, no notó que su micrófono estaba prendido y habló de más. Mientras pasaban una nota que le hicieron a Ian Lucas al salir de los estudios de Telefe, opinó: “Hoy lo enloquecí. Es hermoso. Obvio que están juntos, me lo confirmó Wanda”.

Fue entonces que se hizo un silencio en el estudio, al darse cuenta de que todo lo que hablaba no estaba siendo muteado, por lo que, rápidamente, se llevó su mano a la boca con cara de asustada. Muerta de risa y de vergüenza por lo ocurrido, se sentó en su sillón y pidió disculpas públicas. “Perdón Wanda, justo que nos habíamos amigado. No me llamen. Por favor. Apaga el teléfono”, ordenó a uno de sus compañeros.

Evangelina Anderson e Ian Lucas estarían conociéndose en la intimidad (Foto: Instagram @evangelinaanderson @ianlucas)

“No lo hice apropósito chicos. Se me escapó. Estoy mareada. Ya no sé cuando estoy en vivo y cuando no. Estuve muchas horas en Masterchef, cociné. ¿Hay mensajes de Wanda?“, preguntó preocupada porque la mediática se enojara.

A su vez, Yanina reveló que tuvo la oportunidad de hablar cara a cara con Ian Lucas y darle un consejo sobre todo lo que vive con su compañera de reality. “Wanda en el camarín me contó muchas cosas. Yo lo único que le dije al pibe es: ‘no te enamores’. Ella tiene 42 y él la edad de Dieguito (su hijo). Muy chiquito”, confió.

“Yo soy muy antigua. Él se va a enamorar y ella ya tiene una vida hecha con los pibes. No va a querer tener más hijos y a este le va a pegar la hormona y después van a sufrir los dos”, reflexionó sobre el panorama que podrían vivir de querer llevar adelante una relación amorosa con más de 15 años de diferencia.

Las reacciones en redes sociales a la primicia de Yanina Latorre (Foto: Captura de pantalla de Instagram)

Rápidamente, el clip se volvió viral en redes sociales, donde cientos de personas opinaron sobre el vínculo, pero también pusieron en duda si a Yanina se le habría escapado por casualidad o de forma intencional el chisme del cual todos querían la primicia. “Wan, no confíes en esa vieja nunca más”; “Wanda le cuenta algo y Yanina Latorre el mismo día lo ventila”; “Sin querer... Yanina ya empezó a meter a todos en el barro” y “Y recuerden amiguitos si Yanina confirma es mentira”.