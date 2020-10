Yanina Screpante, enfrentada con el Pocho Lavezzi por la división de bienes

Yanina Screpante vs el Pocho Lavezzi Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de octubre de 2020 • 10:33

Ajena ya a los celos y envidias de las mujeres de futbolistas, Yanina Screpante vive un intenso romance con Federico, el dueño de un lavadero de autos ubicado en la Lucila. Sin embargo, está en una disputa legal con su ex, el Pocho Lavezzi, por la división de bienes.

"Hay muchos chicos que son generosos, pero en mi caso no fue así. Me dejó varada en Francia, apenas nos separamos me cortó la tarjeta de crédito. Tenía mis ahorros y algo de plata encima y con eso volví. Tuve que llamar a su secretaria, que me entendió, habló con él y me dejaron disponer de un monto mínimo en la tarjeta. Me acuerdo que él le dijo: 'bueno, achicale lo que más se pueda", contó Screpante en el programa Confrontados.

Luego agregó: "Él cree que no me corresponde nada porque él era el que corría bajo la lluvia, en el barro y yo estaría pintada en la casa. No sé. Cuando nos separamos, charlamos para organizarnos, pero no nos pusimos de acuerdo. Estuvimos 8 años juntos y vaya a saber qué pasaba por su cabeza. Considera que no me correspondía nada porque el que trabajaba era él. Obviamente que hay un reclamo legal y un juez determinara cuánto me corresponde. Yo que él estaría preocupado porque sé muchas cosas de sus contratos aunque no me dejaba meterme en nada de su carrera. Nunca me dio cabida. Es una vida linda, no puedo quejarme, pero vivir en paz, con o sin dinero, no tiene precio".

Por otro lado, Screpante contó que se llevaba bien con las mujeres de los otros futbolistas. "Que hay celos y envidias es más un mito que una realidad. Yo tenía buena onda con todas, y en su momento me llevaba muy bien con Karina La Princesita (que era pareja del Kun Agüero). Quizá haya celos cuando juegan en el mismo club. Sí sé que un grupo de mujeres de futbolistas abrieron un chat aparte para sacarle el cuero a Eliana Guercio, pero yo no estuve en ningún chat".