Yanina Screpante, entre su nuevo amor y su reclamo al Pocho Lavezzi

2 de marzo de 2020 • 16:33

Esta mañana, Yanina Screpante estuvo como invitada en Los ángeles de la mañana y, tras hablar de su nuevo romance con el empresario Federico Rozas, se refirió al reclamo económico que inició contra su expareja, el futbolista Ezequiel "Pocho" Lavezzi, con quien compartió más de ocho años de relación.

Luego de casi un año de soltería, y tras su comentada separación del deportista, la modelo contó con lujo de detalles cómo conoció a su nuevo amor. "Lo conocí hace un par de meses por amigos en común. Es argentino y tiene un lavadero de autos en zona norte. Nos conocimos por Tito, el hermano de Dolores Barreiro, que maneja autos clásicos. Estábamos en una producción de fotos, habían traído los autos y Fede estaba con él. Ni bien lo vi, dije: '¿Quién es este de ojitos saltones?' Paso el tiempo, esto fue en marzo y recién empezamos a salir en octubre".

Tras blanquear que no tenía ganas de volver a ponerse de novia, Screpante aclaró: " Quería estar tranquila. Estuve 8 o 9 años en pareja con Lavezzi. Pretendía divertirme un poco más, pero apareció", expresó al aclarar que no le gustaba nadie porque es "medio complicada".

Todo lo que pedí me vino en otro envase, en otra persona

En cuanto a qué la enamoró de Rozas, Screpante reveló: "Es muy amoroso. En la primera impresión me pareció fachero, no les voy a mentir, pero después lo conocí y es un amor. Es muy compañero, me acompaña en cosas de mi familia. Cuando se queda a dormir en casa me hace el desayuno, estar súper presente". Y enseguida fue inevitable la comparación con su ex: "Cuando estaba con el Pocho siempre decía: 'quiero que sea así, quiero que haga esto'. Todo lo que pedí me vino en otro envase, en otra persona. Hay que tener cuidado con lo que uno le pide al universo porque se hace realidad", bromeó, entre risas.

Yanina Screpante junto a una amiga y a su nueva pareja, en enero pasado en Punta del Este Crédito: GM Press

Luego de aclarar que es cuatro años menor que ella y que no tiene hijos, la expanelista de Incorrectas habló de la maternidad. "Me gustaría ser madre en algún momento, pero no es algo que me inquiete. De hecho con el Pocho era él el que más quería y yo no. Quería vivir un poco en la Argentina, viste que estar yendo y viniendo es un tema. Ahora necesito que nos conozcamos mejor. No me veo cuidando un hijo, no sé", confesó.

Minutos después, la modelo hizo referencia a cómo quedaron las cosas con el futbolista, sobre todo el tema de su reclamo económico por los años que estuvieron juntos. "No tenemos diálogo, solo nuestros abogados, no me voy a poner a discutir (...) Él no quiere arreglar conmigo un resarcimiento económico por el vínculo que tuvimos. El departamento es lo que yo le pedí porque nunca lo usamos. Estuvimos 8 años en pareja y nunca se uso, entonces consideraba que era lo que menos le iba a molestar", explicó.

Con respecto al embargo de la mansión de Punta del Este, que ella misma decoró ya que es diseñadora de interiores, aclaró: "Eso no tiene que ver conmigo. Es un negocio que hizo él con un empresario uruguayo, según tengo entendido y no le pagó. No sé qué sucedió con la sociedad y ahí vino el embargo".