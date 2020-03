Yo soy tu amigo fiel: famosos que comparten la vida desde chicos

Nicole Kidman y Naomi Watts, dos australianas que fortalecieron su amistad en Hollywood Crédito: The Grosby Group

La fama y el dinero no solo traen beneficios y posibilidades, sino también algunas desventajas, como personas interesadas que se acercan solo por conveniencia. Por eso... ¿Qué mejor que un amigo de toda la vida para contar confidencias y compartir cada minuto? Más todavía si ese amigo también entiende de qué se trata el medio. Famosos como Ryan Gosling y Justin Timberlake, Leonardo DiCaprio y Tobey Maguire o Nicole Kidman y Naomi Watts comparten sus días desde jóvenes, cuando las luces de la industria del espectáculo solo brillaban desde lejos. Repasamos algunas amistades que nacieron hace tiempo y perduraron a lo largo de los años.

Ryan Gosling y Justin Timberlake

Algunos conocen a sus amigos de la infancia en el colegio, otros en algún club, y algunos pocos en el trabajo. La amistad de Ryan Gosling y Justin Timberlake nació en un estudio de grabación durante los 90. Ambos niños habían sido seleccionados para ser parte de El Club de Mickey Mouse, y entre grabación y grabación, se volvieron muy cercanos.

Para ser parte del show, ambos debieron mudarse a la ciudad de Orlando, razón por la cual terminaron viviendo juntos en la misma casa. La mamá de Gosling no pudo acompañar a su hijo de inmediato, ya que tenía que terminar algunos trabajos en su Canadá natal, y por eso la madre de Timberlake se ofreció a hacerse cargo de la tutela del niño por seis meses. Debido a esto, los chicos no solo compartían travesuras dentro del set, sino también en sus ratos libres.

"Eramos terribles", confesaba el cantante hace unos años durante una entrevista con The Jonathan Ross Show. "Faltábamos a clases para irnos a la plaza. Jugábamos en el set de grabación de la película Querida encogí a los niños. Nos gustaba tomar malteadas... Éramos una especie de pequeños bandidos", aseveró.

Nicole Kidman y Naomi Watts

Nicole Kidman y Naomi Watts se cruzaron por primera vez en una audición para un comercial de trajes de baño, y la química entre ambas fue instantánea. "Teníamos que sentarnos y esperar, las dos en bikini, sintiéndonos terriblemente avergonzadas", le contaba Watts a la revista People hace unos años. "Ninguna de las dos consiguió el trabajo", agregaba.

Las mujeres tuvieron la posibilidad de trabajar juntas por primera vez en 1990 en la película Flirting. Después de esto, la fama de Kidman creció rápidamente, y por supuesto, no dudó ni un segundo en ayudar a su amiga a conseguir la carrera que soñaba, alentándola para que no baje los brazos. "Naomi y yo somos muy, muy buenas amigas y eso se ha mantenido a través del tiempo. Creo que es muy raro, sobre todo para las actrices, y me da mucho orgullo", afirmaba Kidman.

Hoy en día, ambas se apoyan mutuamente, asistiendo a los estrenos de cada una y acompañándose no solo en la vida profesional, sino también en la personal. "Sentimos un gran respeto y amor la una por la otra", asegura Watts, quien valora y aprecia esta amistad de más de 30 años.

Leonardo DiCaprio y Tobey Maguire

Crecer ante los ojos del mundo no es fácil. Sin embargo, cuando se tiene un amigo que te entiende por completo la presión se aliviana un poco. Ese es el caso de Tobey Maguire y Leonardo DiCaprio. "Después de conocer a Tobey en una audición, sentí que quería que fuera mi amigo. Me acuerdo un día que estaba volviendo del colegio y él estaba haciendo Hot Rod Brown Class Clown, con Whoopi Goldberg, en la parte de afuera de Hollywood High. Salté del auto y en el medio de una escena, me acerqué gritando: '¡Tobey! ¡Dame tu teléfono!' Y él contestó 'Ok, pero ¿qué hacés?'", reveló el protagonista de Titanic.

Hubo dos cosas que hicieron que la química entre ambos fuera inmediata: los dos estaban atravesando el divorcio de sus padres y trabajaban en la industria del cine. "Eramos jóvenes, entusiastas y ambiciosos. Realmente queríamos lograrlo", aseguraba Leo en una entrevista.

Los niños crecieron, se convirtieron en grandes estrellas, y siguieron compartiendo la vida. "Hablamos sobre cada proyecto en el que trabajamos. Cada decisión que he tomado en mi vida, la he analizado con Tobey, y él hace lo mismo. Tenemos charlas interminables, discutimos y nos apoyamos mutuamente a lo largo del camino", revelaba DiCaprio.

Lali Espósito y Candela Vetrano

La amistad entre Lali Espósito y Candela Vetrano nació en el 2003, cuando las dos actrices fueron elegidas por Cris Morena para ser parte del elenco de Rincón de Luz. Tenían tan solo 11 años, y la buena onda entre ambas fue prácticamente inmediata. "Desde que te conocí supe que serías más que mi amiga ¡Supe que seríamos hermanas!", le escribía Lali a Cande hace un tiempo al compartir una foto de ambas en Instagram.

La vida y los proyectos las llevaron a trabajar juntas durante muchos años, fortaleciendo esa gran complicidad que tenían. Además de Rincón de Luz, ambas fueron parte de Floricienta, Chiquititas y Casi Ángeles, compartiendo no solo largas jornadas de grabación sino días de teatro y viajes.

Hoy en día, a pesar de que sus vidas profesionales tomaron caminos diferentes, para alegría de todos sus seguidores las chicas siguen siendo grandes amigas y confidentes.

Matt Damon y Ben Affleck

Los amigos más famosos de Hollywood se conocieron hace mucho tiempo. Oriundos de Boston, Matt Damon y Ben Affleck comenzaron su relación a los 8 años, cuando la familia de Matt se mudó a la misma cuadra en donde vivía Ben. Rápidamente, los vecinos se convirtieron en compañeros de juegos y descubrieron que tenían mucho en común.

"Antes de que apareciera Matt yo estaba solo", le contaba Affleck a la revista Parade. "Actuar era una actividad solitaria, yo iba, hacía algo para la televisión o lo que sea, y nadie me entendía. De repente, tenía un amigo que le interesaba esto y quería hacerlo también, por lo que hablábamos mucho", agregaba.

Durante la etapa universitaria, ambos tuvieron que separarse porque vivían en diferentes ciudades, pero a comienzos de los 90, los dos abandonaron sus estudios para instalarse en Los Angeles y cumplir el sueño de convertirse en actores. Ante la falta de propuestas, decidieron escribir un libreto. Así nació En busca del destino, y el resto, es historia conocida.

Benjamín Rojas y Felipe Colombo

La responsable de esta amistad, que ya tiene más de 20 años, es nada más y nada menos que Cris Morena. Felipe Colombo y Benjamín Rojas se conocieron en el set de grabación de Chiquititas. El primero viajó desde México para hacer una participación especial en el programa y terminó quedándose; el segundo ya venía trabajando en el proyecto desde hacía un tiempo.

"¡Siempre agradeceré a la vida, a la profesión y al buen azar el haber encontrado un amigo cómo él!", escribía Colombo al compartir varias imágenes de ambos en su cuenta de Instagram. Después de trabajar durante tres años en el programa infantil, ambos protagonizaron Rebelde Way, lo que les permitió seguir creciendo juntos. Hoy, ya adultos, comparten tardes junto a sus familias y siguen cultivando esta amistad que los unió desde chicos.