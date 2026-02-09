Mucho más que Bad Bunny: por qué Brad Pitt, Ryan Gosling y los Minions también fueron protagonistas del entretiempo del Super Bowl

Este domingo por la noche, millones de espectadores en todo el mundo vieron el Super Bowl LX atraídos por el show del medio tiempo liderado por Bad Bunny, quien invitó a Lady Gaga y Ricky Martin para que fueran parte de la extraordinaria puesta montada sobre el campo de juego. Claro que la aparición de los consagrados artistas no fue la única sorpresa de la noche: en las pausas publicitarias del partido de fútbol americano entre los Seahawks de Washington y los Patriots de Nueva Inglaterra, la transmisión oficial en los Estados Unidos incluyó el estreno sorpresa de las primeras imágenes de Las aventuras de Cliff Booth. La continuación de la película Había una vez... en Hollywood protagonizada por Brad Pitt y que se lanzará “muy pronto” en Netflix, fue dirigida por David Fincher a partir del guion escrito por Quentin Tarantino.

En el adelanto de menos de un minuto se puede ver al personaje -gracias al que Pitt consiguió su primer Oscar- listo para su próxima vuelta por el detrás de escena de Hollywood. “No poseo muchos talentos, pero sé que no hay que obstruir el avance de una buena historia”, le dice Booth al personaje que interpreta la australiana Elizabeth Debicki (The Crown), una de las nuevas integrantes del elenco que también incluye a Yahya Abdul-Mateen II, Carla Gugino, Timothy Olyphant y Peter Weller además de a Scott Caan quien, según ciertos rumores, interpretaría a su padre James Caan en la película.

Aunque el argumento de Las aventuras de Cliff Booth es un misterio que sus productores mantienen como si se tratara de un secreto de estado, algunos especulan que podría girar a algunos de los relatos que figuran en la novelización de Había una vez... en Hollywood, que Tarantino publicó en 2021. En cuanto al periodo de tiempo en el que transcurre la nueva película tampoco hay demasiada información, aunque algunos ojos avizores habrán detectado que en un pasaje del trailer Cliff pasa con su auto frente a un cartel callejero que anuncia el estreno de la película Buscando a Mr. Goodbar, estrenada en los Estados Unidos en octubre de 1977., estrenada en los Estados Unidos en octubre de 1977.

Gritos, Ryan Gosling y los Minions

Más allá del adelanto de Las aventuras de Cliff Booth, las pausas publicitarias del Super Bowl también incluyeron los trailers de algunas de las películas de Hollywood más esperadas del año. Así, se pudo ver el spot oficial de Scream 7 que llega a los cines el 26 de febrero y que, como explica el trailer por primera vez en la historia de la saga de terror deconstruido, el estreno también se podrá ver en la pantalla Imax. En la nueva entrega de la saga regresa Sidney, interpretada por Neve Campbell, la protagonista original de la historia a la que le tocará volver a enfrentarse con el asesino de la máscara esta vez para defender a Tatum (Isabel May), su hija adolescente.

Otro de los trailers que debutaron anoche en la TV norteamericana fue el de Proyecto fin del mundo, la nueva película protagonizada por Ryan Gosling que se estrenará en Argentina el 19 de marzo. El film de ciencia ficción dirigido por Phil Lord y Chris Miller está basado en una novela de Andy Weir e imagina a Gosling como un profesor de secundaria que debe emprender una misión espacial para intentar salvar a la Tierra de la aniquilación. En el adelanto, Mark Grace (Ryan Gosling) se encuentra con un extraterrestre al que nombra Rocky y junto al que está dispuesto a todo para salvar el planeta.

Las películas infantiles también aprovecharon el interés de los espectadores por el Super Bowl y el show del entretiempo de Bad Bunny para promocionarse. Así, los populares Minions anunciaron por TV el título de su nueva película, Minions & Monstruos y que el trailer del film estaría disponible desde hoy en las redes. Con su estreno programado para los primeros días de julio, la nueva aventura de las simpáticas criaturas amarillas los mostrará como grandes villanos del cine en busca de nuevos adversarios.

Además, también se vio el trailer final de Hoppers: Operación castor, el más reciente proyecto de Pixar que llegará a los cines el cinco de marzo y para completar los adelantos animados se sumó Super Mario Galaxy: La película cuyo estreno está anunciado para el 1° de abril.