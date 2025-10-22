“Solo dormí con él una noche”: de Melissa Joan Hart a Sandra Bullock, siete famosos que tuvieron una aventura en secreto

Mantener un romance en secreto puede ser una tarea titánica en Hollywood. Sin embargo, ellos lo lograron. Ya sea por discreción, bajo perfil o simplemente porque se trataba de una aventura pasajera, varios famosos han vivido encuentros clandestinos que pasaron desapercibidos ante el lente de los paparazzi y ¡el público! Mientras que muchos se llevarán su secreto a la tumba, otros se suman a esta tendencia de revolver en el baúl de los recuerdos y revelar lo hecho en entrevistas o en sus propias memorias; algo que también está muy de moda hoy en día.

Melissa Joan Hart y Ryan Reynolds

Ryan Reynolds y Melissa Joan Hart tuvieron un breve romance cuando compartieron el set de Sabrina, La bruja adolescente, en 1996 Jeff Kravitz - FilmMagic, Inc

Melissa Joan Hart estaba recordando sus épocas como Sabrina, la bruja adolescente cuando confesó que tuvo una breve aventura con Seth, su interés amoroso en pantalla interpretado por Ryan Reynolds. Según la actriz, ella estaba enamorada de su compañero desde mucho antes y fue recién el último día de rodaje que se animó a confesárselo. “Lo perseguí, me paré frente a su auto, lo besé y luego estuve con él toda la noche. Al día siguiente tuve que llamar a mi novio para explicárselo” , confesó la estrella sobre aquel hecho ocurrido en 1996 en un programa televisivo de 2017.

A pesar de que el actor le regaló un reloj y fue muy dulce con ella, a Melissa le preocupaba la diferencia de edad (ella tenía 19 y él, 17), motivo por el cual no se animó a comenzar una relación seria con él. “Vino a Nueva York a visitarme, creo que quería algo más. Pero decidí que me quedaría con mi novio” , contó mientras advertía que el Ryan de esos tiempos era muy diferente al de ahora. “Era adorable, un tipo muy agradable”, remarcó.

Aquella entrevista no fue la primera vez que Joan Hart hablaba de este crush secreto. Unos años antes, ya lo había hecho en su libro Melissa lo explica todo: cuentos de mi vida anormalmente normal, donde insinuó los motivos por los cuales el vínculo no prosperó. “Tenía un novio en ese momento. Él probablemente habría sido un gran novio. Y no terminé con el otro chico, así que tal vez debería haberme arriesgado”, confesó sin ocultar su arrepentimiento.

John Stamos y Lori Loughlin

Lori Loughlin y John Stamos tuvieron una cita antes de protagonizar Full House y convertirse en una de las parejas más icónicas de la TV ALBERTO E. RODRIGUEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Si hablamos de parejas icónicas de la televisión ellos fueron una. El tío Jesse y la tía Becky de Full House son recordados hasta el día de hoy por su química y su carisma. De hecho, a lo largo de las temporadas, muchos fanáticos han soñado con que ese amor traspase la pantalla. Y aunque muchos no lo saben, ese sueño se convirtió en realidad. John Stamos y Lori Loughlin salieron antes de que la serie comenzara a emitirse.

“Tuvimos una cita en Disneylandia antes de casarnos, cuando teníamos 18 o 19 años”, confesó el actor en diálogo con HuffPost Live. Este hecho, que tomó a muchos por sorpresa, ocurrió antes de que los artistas compartan el set en la sitcom familiar. Ellos actuaban en diferentes telenovelas y se conocieron a través de amigos en común. Durante la salida, los jóvenes se besaron, pero el romance no perduró. “Sin faltarle el respeto a su familia y a su esposo, diría que ella podría ser la que se escapó. Es una de mis mejores amigas, y con eso me basta. La adoro de verdad”, advirtió Stamos sobre los motivos por los cuales ese encuentro no prosperó.

Teddi Mellencamp y Matt Damon

Lo de ellos nadie se lo hubiera imaginado. En 2023, Teddi Mellencamp contó que tuvo una aventura de una noche con una importante celebridad de Hollywood. Todo ocurrió hace más de dos décadas cuando ella se coló en una fiesta en un club nocturno. “Tenía 20 años y una identificación falsa para entrar al club. Él probablemente tenía 30, 10 años más que yo”, reveló la estrella de The Real Housewives of Beverly Hills en su podcast Two Ts in a Pod. Si bien no quiso develar el nombre del hombre en cuestión, la hija del músico John Mellencamp dio algunas pistas que de a poco fueron revelando el misterio. “El era una gran estrella en ese momento y tenía (o tiene) un mejor amigo muy famoso” , lanzó. Inmediatamente, su coconductora Tamra Judge hizo lo suyo: “Su nombre comienza con M y su apellido comienza con D”, dijo haciendo clara referencia a Matt Damon. Notablemente ruborizada, Teddy no confirmó ni desmintió nada. Eso sí, aclaró: “Solo dormí con él una noche. No consiguió mi número”.

Natalie Portman y Moby

Aunque Portman lo niega, Moby asegura haber tenido un romance con la actriz de El cisne negro Archivo

A pesar de que ella niega haber mantenido una relación sentimental con él, Moby asegura en sus memorias tituladas Then It Fell Apart que tuvo “algo” con Natalie Portman en el año 1999. Se conocieron en el backstage de uno de sus shows en Austin, Texas, cuando él tenía 33 y ella apenas 20. “Nos besábamos debajo de árboles que tenían muchos siglos. A la noche, me llevó a su habitación y nos acostamos uno al lado del otro en su pequeña cama. Luego de que se durmiera, me alejé cuidadosamente de sus brazos (...). Por algunas semanas traté de ser su novio, pero no funcionó”, recuerda el músico en su obra autobiográfica, donde relata una de las visitas que le realizó a la actriz mientras estudiaba Psicología en la universidad de Harvard.

Estas declaraciones no sólo sorprendieron a los seguidores de la protagonista de El cisne negro sino también a ella misma, que desmintió haber tenido un romance con el artista. No sólo lo acusó de “mentiroso” sino que se refirió a él como un “hombre mayor que se comportaba de una manera muy perturbadora cuando ella recién terminaba la secundaria”. “Él dice que tenía 20, y definitivamente no tenía 20. Yo era una adolescente. Apenas cumplía los 18 años. Nunca hubo un pedido de chequear los datos, ni de su parte ni de su editorial; se siente como algo deliberado. Que use esta historia para vender su libro me perturba mucho. Hay muchos errores e inventos”, dijo molesta en una entrevista con Harper’s Bazaar.

A pesar de esto, el acusado de usar la fama de la actriz para vender su libro nunca se retractó por sus dichos. De hecho, redobló la apuesta. “He leído recientemente un artículo en el que Natalie Portman dijo que nunca salimos. Me resultó muy confuso, porque, en realidad, sí salimos. Y después de pasar un tiempo juntos en 1999, seguimos siendo amigos durante años”, aseguró el artista quince años mayor en un descargo en sus redes sociales.

Tras revelar que la actriz lo llamó por teléfono para decirle que no podía seguir con él porque había conocido a otra persona, agregó: “Me gusta Natalie. Respeto su inteligencia y su activismo. Pero para ser completamente sincero, no consigo entender por qué trataría de ocultar la verdad sobre nuestra historia de amor. Respeto que pueda arrepentirse de haber salido conmigo (para ser honesto, probablemente yo también me arrepentiría de haber estado con alguien como yo), pero eso no cambia los hechos”.

Sandra Bullock y Ryan Gosling

Ryan Gosling y Sandra Bullock salieron a principios de la década del 90 GROSBY GROUP - LA NACION

Sandra Bullock y Ryan Gosling se conocieron en 2001 en el set de la película Cálculo mortal. Por ese entonces, ella ya era una actriz consagrada de 37 años y él estaba dando sus primeros pasos en el mundo de la actuación con apenas 21. A pesar de la diferencia de edad, los actores forjaron una estrecha amistad. Ella le daba consejos de actuación mientras él la ayudaba a “relajarse” un poco de la vida de estrella.

Sin embargo, con el correr de los meses dejaron de ser “sólo” amigos para vivir un romance secreto. Si bien ellos nunca blanquearon su relación, una entrevista que Bullock le concedió a la revista Cosmopolitan en 2003 terminó por confirmar las sospechas. “Si incorporaras la palabra ‘sólo’, probablemente estarías distorsionando un poco la verdad. Por lo tanto, afirmaría que éramos amigos”, bromeó la actriz y directora cuando le preguntaron por su vínculo con el actor. Respecto a qué significó el protagonista de Diario de una pasión en su vida, Bullock confesó: “Llevo mi vida a un ritmo acelerado y él me instruyó a descartar todo lo que no tiene relevancia. Es como un pequeño Buda”, bromeó.

Por su parte, Gosling dio a entender el motivo por el cual su relación no llegó al segundo aniversario. “El universo del entretenimiento es perjudicial. Si dos personas se encuentran en la industria del entretenimiento, es demasiado de esa industria, se lleva toda la luz, así que nada más puede crecer”, reflexionó en diálogo con The Times en 2011.

Colin Farrell y Elizabeth Taylor

Colin Farrell confesó su relación con Elizabeth Taylor en sus últimos años de vida Rachel Murray - Getty Images North America

El de ellos fue el romance menos pensado. Colin Farrell y Elizabeth Taylor se conocieron en el hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles en 2009. Mientras la actriz de 77 años se había sometido a una intervención cardíaca, el intérprete de El Pingüino se estaba convirtiendo en padre por segunda vez. “Farrell iba una y otra vez a leerle al hospital y se sentaba en un sillón junto a su cama y ella de vez en cuando ponía grabaciones de Richard (Burton) leyendo poesía”, cuenta la biografía autorizada de la actriz titulada Elizabeth Taylor: The Grit & Glamour of an Icon.

Tras el alta médica, el actor comenzó a enviarle flores a su casa hasta que Taylor lo invitó. “Con Elizabeth tuve la relación más romántica de mi vida”, declaró Farrell sobre este vínculo impensado que surgió en los últimos años de vida de la actriz. “Ese fue el comienzo de algo que fue muy genial, que duró dos años y medio y que yo sentí como una historia romántica, posiblemente la única que tuve”, expresó el actor que solía comunicarse todas las noches con ella: “Ella no dormía mucho por las noches y yo tampoco, así que siempre la llamaba tarde y hablábamos muchísimo, yo la adoraba, era una mujer espectacular”, confesó.

Luego del fallecimiento de la estrella hollywoodense, Farrell siguió involucrado en causas que ella apoyaba y se convirtió en embajador de la fundación de Elizabeth Taylor contra el VIH. “Fui lo suficientemente afortunado como para conocer a Liz y tuve siempre en claro lo importante que esta fundación era para ella”, declaró en 2022 orgulloso de mantener viva su misión.

Rosalía y Hunter Schafer

Hunter Schafer y Rosalía vivieron una relación secreta en 2019 Backgrid/The Grosby Group

Rosalía y Hunter Schafer también vivieron su amor bajo un total hermetismo. La cantante de “Despechá” y la actriz de Euphoria se conocieron en un desfile de Burberry durante la Semana de la Moda de Londres y salieron durante cinco meses en 2019. “Gracias a mi amiga Hunter, gracias por venir esta noche conmigo, te quiero mucho”, dijo la Motomami durante la entrega de los premios Billboard de ese año, mientras Schafer le lanzaba un beso desde la platea. Dicen que Rosalía se inspiró en ella a la hora de componer “Tuya”. “Solo esta noche soy tuya, tuya. Solo esta noche eres mía, mía”, dice parte de la letra dedicada a una mujer.

Hoy, seis años después de aquel fugaz y secreto affaire, Rosalía y la modelo volverán a cruzarse en el rodaje de la tercera temporada de Euphoria, serie en la que Hunter es protagonista. “Se ha especulado mucho durante mucho tiempo. Una parte de nosotras quiere acabar con todo eso, y otra dice: ‘¡Pero por qué, si no es asunto de nadie!’. Pero, al final, es algo que me alegra compartir. Y creo que ella también lo siente así“, confesó quien encarna a Jules Vaughn en una nota con GQ. “Tengo amistades muy bonitas con gente con la que tuve una relación sentimental. Rosalía es de la familia, pase lo que pase”, agregó la activista LGBTQIA+.