Yuyito González y un pase de factura para Guillermo Coppola: “¿Por qué tantas infidelidades?”

“Tengo mucho para decir”, anticipó Amalia “Yuyito” González este mediodía en Flor de equipo. Invitada para jugar al “Intragable”, la exvedette habló de sus épocas como ícono en los ‘80 y le hizo un pase de factura en vivo a Guillermo Coppola, el padre de su primera hija Bárbara.

“¿Hay más ex en la puerta o somos nosotras solas?”, bromeó la rubia mientras saludaba a Analía Franchín, quien también fue pareja del exmanager de Diego Maradona en el pasado. Entre las carcajadas y complicidad de ambas, la invitada recordó sus épocas como símbolo sexual y habló de los pro y los contra de esa etapa. “Lo mejor es que todo el trabajo que hice me generó el amor que hoy tengo con la gente, no solamente del público sino de los compañeros. Eso me lo llevo para siempre conmigo”, expresó feliz por el camino recorrido.

Sin embargo, González sorprendió contando algunas cosas de las que se arrepiente hoy en día. “Lo peor es que hice algunas cosas que no las haría nunca más en mi vida, como la producción para Playboy, por ejemplo. Fue cuidado, pero hoy no lo haría por un tema conceptual que tiene más que ver con la mujer que con la foto desnuda. En su momento lo hice sin pensar, hice varias, hasta en México. Pero con mi cabeza de hoy y con la mirada que tenemos sobre la mujer, no lo haría”, aclaró.

Tras confesar que no le hace mucha gracia que su nombre se mencione en la serie de Maradona que estrenará Amazon Prime Video (ella era la mujer de Guillermo Coppola en los mejores años de “El Diez” como futbolista), Yuyito opinó sobre Mónica Ayos, quien será la encargada de interpretarla en la historia y reveló que le hubiera gustado que sea alguien más parecida a ella. “ A Mónica le mando un beso enorme, la adoro, trabajamos juntas. Por ahí se me ocurre alguien con una imagen un poco más fuerte; alguna rubia más grandota. Aunque no tengo doble, chicas ”, lanzó mientras el panel pensaba posibles candidatas.

Su discurso fue interrumpido por alguien muy especial que entró en escena. Bajo la personificación de Coppola, Campi entró en plano y bromeó: “Se me juntaron dos gestiones. Los tres juntos recuperamos las Malvinas”, dijo en referencia a la invitada y a Franchín, integrante del ciclo.

En un ida y vuelta muy gracioso, la panelista de El show del problema aprovechó la personificación de Campi para tirarle un palito a su ex. “Tenés una labia que no se puede creer. Nos llevamos bien, pero él cuenta historias de una manera que yo digo: ‘¿Son así o versea un poco?’. Ahora, ¿Por qué tantas infidelidades? Siempre te lo quise preguntar cara a cara. ¿Por qué? ¿Para qué? ”, arremetió la rubia, ante la sorpresa de todos en el estudio

En pleno pase de factura, la conductora le preguntó si alguna vez se había vengado por el “mal comportamiento” del exmanager. “En su momento lamentablemente me vengué. Hice mal, porque después no me gustó”, confesó inesperadamente. Ante la intriga del panel por saber con quién había estado la actriz, González dio algunas pistas: “Era famoso, morocho y deportista de esa época. Él se enteró porque como estaba con mucha bronca lo hice y lo dije”, remató sin develar la identidad del hombre en cuestión.

LA NACION