Zaira Nara renunció a finales de octubre al streaming de Bailando 2023 en medio de una polémica y luego de que Yanina Latorre revelara el supuesto sueldo en dólares que cobraba la modelo por su participación en el programa. La hermana de Wanda Nara no solo formó parte del streaming del ciclo de Marcelo Tinelli sino que también reemplazó en el reality a Carolina “Pampita” Ardohain durante un tiempo como jurado.

En ese momento, Yanina Latorre dijo en LAM que la novia de Facundo Pieres habría recibido por cada salida al aire de aquel un total de 1.000 dólares. “Hay un chivo que hace todos los martes con el que gana 4.000 dólares por mes: 1.000 dólares por cada salida. Entonces ella está bancada por este chivo y arreglada con esa marca. No es que ella tiene un contrato”, indicaba por aquel entonces la panelista.

Al mismo tiempo, Zaira realizó en esas semanas un fuerte descargo en sus redes sociales para anunciar su renuncia. “A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming del programa Bailando por un sueño. Jamás imaginé que participantes de este espacio, donde he puesto mucho cariño y dedicación, me iban a injuriar como lo han hecho”, expresó la modelo en un posteo en su cuenta de X (antiguamente Twitter). Y agregó: “Soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional. Disfrutaba mucho de mirar y participar de este programa”, sostuvo.

Coincidiendo con el debut de la nueva apuesta del streaming, el programa Rumis, del que Zaira forma parte junto a Lizardo Ponce, Lola Latorre y Juariu, la hermana de la mediática se refirió al conflicto. Zaira negó las afirmaciones de Latorre y criticó la forma en la que la panelista habló de ella.

“Me hizo enojar cuando me fui del streaming del Bailando. Ella estaba en la radio y dijo: ‘porque Zaira que cobra en dólares’. Jamás cobré en dólares estando en Argentina y la verdad es que me molestó mucho porque daba lugar a que la gente opinara: ‘esta pel... que cobra en dólares’”, explicó Zaira Nara y agregó: “O sea, era un contrato en pesos con una marca de la Argentina que no había necesidad de pasarle una cifra en dólares y ni siquiera la cifra que ella estaba dando pasada a pesos era lo que yo cobraba”.

En relación a las cantidades que cobró por su participación en el ciclo, la hermana de Wanda Nara precisó: “Obviamente que me va muy bien, cobro bien y tengo buenos contratos, pero tampoco es para ventilar al aire lo que cada uno cobra. Yo no tenía ganas de pelear ni de discutirle, pero en ese momento dije: ‘¿y por qué no decís cuánto cobra Marcelo (Tinelli) o por qué no decís cuánto cobrás vos?’. Ahí me molestó que se estaban metiendo conmigo, porque yo no iba a salir a responder y me molestó que en los comentarios la gente estaba sacada diciendo: ‘pero esta pel... la gente se muere de hambre y...’”.

La modelo consideró que la angelita se podría haber referido, por ejemplo, a su propio sueldo en lugar de exponer al resto. “Yo digo: ‘bueno, a vos, Yani, también te va muy bien, tenés un sueldo, ¿por qué no contás cuál es tu sueldo, entonces?’. Si hablás del mío, hablemos del sueldo de todos. Encima no es que estaba mostrando un contrato mío que decía cuánto estaba cobrando, era un número que alguien le habrá tirado”, apuntó.

Finalmente, Zaira consideró que las palabras de Yanina habían corrido “el foco” en relación al por qué de su salida del programa, la cual se habría debido a su descontento con respecto al proceder de otras personas dentro del espacio.

Durante la emisión de Rumis celebrada en el día de ayer, Nara tuvo la posibilidad, por otra parte, de comunicarse al aire con su hermana Wanda y con la mamá de ambas, Nora Colosimo. A través de una divertida conversación telefónica, la modelo saludó a su familia por las fiestas y mantuvo un emotivo intercambio con su madre.

