Zaira Nara y Facundo Pieres ya no ocultan su amor . A medida que el romance avanza, la modelo y el polista comparten en las redes sociales distintos momentos de encuentro y disfrute de la pareja, que en estos días viajó a Iguazú para celebrar las fiestas.

Los novios eligieron las Cataratas como destino para desconectar de la rutina y tomarse unos días de descanso, que vivieron junto a los hijos de ella, fruto de su relación con Jakob Von Plessen.

En medio de la idílica escapada y para sorpresa de sus seguidores, el polista subió ayer a sus historias de Instagram una romántica postal junto a la modelo y conductora. En la imagen, que fue retuiteada por Zaira con un emoji de corazón, se los ve a ambos juntos y sonrientes mientras toman mate con las pasarelas del Parque Nacional de fondo. En la previa, la cuenta Gossipeame había compartido una imagen de la pareja en el aeropuerto junto a los hijos de la modelo, Malaika y Viggo Von Plessen.

Zaira Nara también había mostrado antes las primeras fotos de sus vacaciones en Misiones. “Feliz Navidad para todos”, escribió ayer junto a varias imágenes y videos del momento en el que los más chicos de la casa recibían a Papá Noel y abrían algunos de los regalos que les había traído.

El reposteo de Zaira Nara en Instagram

Si bien no han hablado demasiado de su relación, desde hace varias semanas la modelo y el polista se muestran juntos en público. La pareja se dejó ver el pasado octubre en la celebración del triunfo del equipo de polo del deportista, ocasión en que Pieres subió a sus historias de Instagram una foto, en donde caminaban de espaldas abrazados en el campo de polo.

Al ser consultada en ese momento por el estado de la pareja, Zaira contó al programa Intrusos (América TV): “Estoy pasando un gran momento, hablo por mí. Estoy en un momento de mi vida de guardar los sentimientos y lo personal. Hace un tiempo tomé esta iniciativa de cuidar un poco mis declaraciones, pero porque me interesa guardar las cosas en mi círculo íntimo”, dijo.

Los rumores de una relación entre los protagonistas de esta historia de amor surgieron a finales de 2022, aunque, según trascendió, el vínculo habría comenzado meses antes. En septiembre de ese año, la hermana de Wanda Nara había anunciado su separación de Von Plessen, luego de ocho años de vínculo y dos hijos en común. Luego de un tiempo en soledad, Zaira rehizo su vida de la mano del polista, que, tras meses de rumores que nunca terminaron de confirmarse de manera oficial, fueron vistos por primera vez juntos el pasado verano en un evento en Punta del Este.

En abril de este año, Nara y Pieres enfrentaron una pequeña crisis. Juan Etchegoyen, desde Mitre Live, comentó la razón de ese impasse: “La versión que me llega es que Nara era abordada por Pieres, en los últimos meses, sobre todo en el verano pasado, con esto del ‘no blanqueo’. ‘¿Por qué no lo blanqueamos? Si estamos bien, juntos, si salieron fotos, ¿por qué me ocultás?’, habría sido el planteo que desencadenó en un desencuentro y posteriormente en una separación”.

Zaira Nara y Facundo Pieres, tras el triunfo del deportista en el campo de polo

Al poco tiempo, sin embargo, la modelo y el polista se mostraron más enamorados que nunca y comenzaron a construir un vínculo que no solo los tiene a ellos como protagonistas sino también a Renata, la hija del polista y a los hijos de la modelo, si bien todavía no han compartido imágenes de la familia ensamblada.

El noviazgo con Pieres le costó a Zaira la amistad que mantenía con Paula Chaves, quien en el pasado tuvo una relación con el deportista. Las modelos eran amigas inseparables y prácticamente familia -Paula eligió a Zaira como madrina de su hija menor Filipa. Pero, según trascendió, el romance con Pieres no fue del agrado de Chaves, a quien no le habría gustado además algunas actitudes de la hermana de Wanda y desde entonces la relación entre ellas se enfrió.

LA NACION