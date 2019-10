La hermana de Wanda fue categórica y se enojó con su excuñado

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de octubre de 2019 • 17:37

"Además de perdonarlo, también le agradezco por haberse llevado a W...", escribió hace seis días Maxi López en una publicación de Instagram de un medio italiano donde comentaban que el futbolista había dejado atrás todos los conflictos con Mauro Icardi, el hombre que terminó conquistando el corazón de su exesposa, Wanda Nara. La polémica se hizo viral en las redes, y Zaira Nara no pasó por alto la polémica frase y opinó sobre el tema en Morfi, todos a la mesa.

Aunque el exjugador de fútbol se limitó a poner la inicial de Wanda y no completó el nombre, su comentario rápidamente recorrió las redes, en clara alusión a su exmujer. La conductora de Telefe no se quedó callada al respecto cuando tocaron el tema en el programa. "¡ Qué desubicado ese comentario! Es muy machista. Lamentablemente es algo que yo ya he escuchado, esto de 'me hizo un favor que se la llevó'", empezó diciendo.

El comentario de Maxi López que despertó la polémica Crédito: Instagram

Después fue más categórica: " ¡Pero pará un poco, no somos un objeto! Me parece que hay que empezar a revisar las formas en la que se expresan los hombres, no creo que él lo haya hecho con esa maldad. Esperemos que no", sentenció. Luego, el Chino Leunis aportó su opinión: "Uno no 'se lleva' la mujer de otro, es como cavernícola ya ese concepto".

Nara ahondó más sobre la eterna guerra entre su hermana y López, y dio su parecer sobre los motivos de su excuñado para hacer ese comentario: "Él sigue agarrado de la historia, y me parece que le salió mal esta vez. El dejado siempre queda dolido. Puede ser que haya despecho. Y si hay despecho, es porque todavía te importa la persona, algo le mueve ella".

Zaira Nara le respondió a Maxi López: "¡Qué comentario desubicado y machista!". Fuente: Telefé 05:00

Video

Leunis la interrumpió y expresó que coincidía con la posibilidad de que López aún no supere el desenlace de su frustrada historia de amor: "A partir de todo lo que pasó, por ahí algunos pensaron que iba a ser algo pasajero. Pero formaron una familia, tuvieron dos hijos más, y él tiene los mejores contratos de fútbol de la historia. Hay algo orgánico que se genera entre ellos evidentemente".

La modelo cerró dejando en claro su opinión sobre del exmarido de Wanda: "Cuando una pareja con hijos termina la relación, siempre es triste, por más de que sea para mejor, duele mucho porque uno se casa convencido de que quiere compartir toda la vida con esa persona. Evidentemente a él le falta superarlo, y encima si se tomó el trabajo de comentar, es porque quería que lo lean, y que se viralice".