Se separaron Chechu Bonelli y Facundo Pieres: vinculan a Zaira Nara en la ruptura

El amor entre Chechu Bonelli y Facundo Pieres llegó a su fin. A tan solo tres meses de haber blanqueado el romance, la pareja decidió separarse y algunas versiones apuntan a terceros en discordia entre los causantes de la ruptura.

En el programa Sálvese quien pueda (SQP- América TV), Yanina Latorre mencionó que el propio polista le confirmó la separación. “Se acaban de separar. Ayer me enteré, le escribo y lo chequeo con él, le digo qué pasó y él rápido me dice que sí, que se separaron, que fue por diferencias de agenda, lo mismo que le pasó con Zaira [Nara, su expareja]”, contó primero la conductora.

Sin embargo, rápidamente comenzaron a circular versiones sobre un supuesto hecho puntual que tuvo como protagonista justamente a la hermana de Wanda Nara, figura clave del pasado amoroso del deportista. “Él habría recibido un mensaje de Zaira y eso paralizó su corazón porque él no se olvidó de Zaira, no la suelta”, afirmó Latorre, sugiriendo que ese contacto habría tenido un impacto decisivo en la relación entre Pieres y Bonelli.

El romance entre Bonelli y Pieres duró tres meses Instagram (@chechubonelli/@facundopieres)

A partir de ese supuesto acercamiento, en redes sociales no hicieron más que alimentar los rumores. Según indicó Latorre, Pieres volvió a seguir a la modelo en Instagram, lo cual no pasó desapercibido: “Cuando él recibió el mensaje de Zaira, la empieza a seguir en Instagram, ella lo empieza a seguir a él, y él empieza a seguir también a Wanda Nara”.

Sumado a ello, durante el último fin de semana, tanto Pieres como Nara habrían estado en Punta del Este, donde ambos tienen propiedades. Si bien no hubo confirmación de un encuentro, trascendió que mantuvieron algún tipo de contacto, lo que reforzó la idea de un vínculo que habría vuelto a activarse.

Según Latorre, Zaira le habría escrito para pedirle el contacto de un plomero para una obra en su casa. “Él quedó pasmado y ahí la dejó a la otra”, dijo la periodista.

En paralelo, Bonelli optó por el silencio y evitó confirmar públicamente la ruptura. Al ser abordada por un cronista de SQP, afirmó: “Yo estoy muy bien, ¿por qué hablás de una relación?”, respondió, esquivando la pregunta sobre su vida personal. Al ser consultada concretamente por la relación con Pieres, la modelo concluyó: “Estoy pasando un muy buen momento mío. No hablo de mi vida privada. No pasó nada”.

La confirmación de la ruptura llega a tres meses del inicio del noviazgo, que surgió tras un encuentro entre ambos en una fiesta durante las celebraciones de Año Nuevo en Punta del Este.

Según relató Paula Varela en ese momento, se los pudo ver “abrazados, a los besos, y no se despegaron en toda la noche”, detalló la comunicadora, describiendo el momento en que el romance comenzó a gestarse. Ese primer episodio marcó el inicio de un vínculo que rápidamente tomó forma.

A comienzos de este mes, la propia Zaira Nara se había referido públicamente al romance entre su ex y Bonelli, dejando en claro que estaba al tanto del vínculo y que no le generaba incomodidad.

En diálogo con el programa Puro Show (El Trece), cuando los conductores le preguntaron si sabía del noviazgo, la modelo respondió con naturalidad: “Sí, sabía. Bueno, la verdad es que tengo mucho cariño con Facu, con su familia”.

Luego, profundizó: “Facu es una persona que fue y va a ser siempre muy importante en mi vida”, señaló y sorprendió al contar que también mantenía una buena relación con Bonelli. “A Chechu también la aprecio mucho. Y sí, estoy al tanto de todo”, afirmó.

Nara y Pieres se separaron el año pasado tras casi tres años de relación

Cuando le preguntaron si alguno de los protagonistas le había contado directamente sobre el inicio de la relación, eligió mantener la discreción. “Prefiero esas cosas guardarlas en la intimidad porque muchas veces los terceros terminan diciendo cosas que ni los protagonistas dijeron, así que no tengo nada para decir”, sostuvo.

De todos modos, dejaba en claro que le deseaba lo mejor a su expareja. “Me encanta que él pueda ser feliz. Siempre fue algo que le dije: que se merece alguien que lo acompañe y que lo haga feliz, así que estoy muy contenta por él”, aseguraba.

Nara también reaccionó con humor semanas atrás cuando le consultaron si consideraba que Pieres y Bonelli formaban una pareja “hot”. “No sé si soy la indicada para decir si me parecen hot o no, es medio border que una ex diga eso”, comentaba entre risas.