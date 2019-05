Wanda Nara y la suntuosa y florida sorpresa de aniversario para Mauro Icardi

La botinera llenó su casa de flores rojas Crédito: Captura

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de mayo de 2019 • 09:20

Wanda Nara y Mauro Icardi cumplieron 5 años de casados. La pareja, radicada en Italia, se conoció cuando la rubia estaba casada aún con Maxi López, aunque esa relación atravesaba una fuerte crisis a raíz de las infidelidades de él y de otras diferencias. Icardi fue quien estuvo a su lado mientras ella sufría y fue su gran amigo. Una amistad que se transformó en algo más. Al tiempo dieron la primicia: estaban enamorados.

Después de la mediática separación de Wanda, decidieron vivir su amor libremente y pasaron por el altar para demostrar que su romance iba muy en serio. La fecha elegida fue el 27 de mayo de 2014. Desde entonces se muestran inseparables: viajes, dos hijas, trabajo y muchas demostraciones de afecto en redes sociales son parte del cocktail Nara-Icardi.

Esta pareja no se cansa de hacer demostraciones públicas de su amor y compartir con el mundo sus festejos. El último llegó con motivo de su aniversario para el cual Wanda no tuvo mejor idea que sorprender a Mauro con un regalo muy especial. La botinera y el futbolista celebraron sus bodas de madera y lo hicieron, como acostumbran, a lo grande. En más de una oportunidad, ambos dejaron bien en claro que no les gusta escatimar y tampoco quedarse atrás, así que compiten por ver quién hace el mejor y más costoso regalo.

La sorpresa. El delantero del Inter se encontró con un camino hecho de flores rojas. Primero, una flecha le indicaba hacia donde dirigirse y siguiéndola Icardi llegó al living de su casa donde un grupo de pétalos formaban un corazón en el piso y en el centro del mismo había una foto de ellos. Para finalizar esta original y suntuosa sorpresa, el resto del ambiente estaba decorado con docenas de ramos. "Feliz aniversario mi amor. 5 años de casados. (...) Gracias por esta hermosa sorpresa", escribió el rosarino en un posteo de su cuenta de Instagram, donde además compartió el video con imágenes de toda la instalación.

Los tórtolos cumplieron cinco años de casados y lo celebraron a lo grande Fuente: HOLA - Crédito: Pilar Bustelo

"¡En coma! Después de los festejos", le contestó su mujer en la publicación.

Más allá de los rumores de separación, Wanda y su representado, Mauro, siguen juntos y felices: ya van cinco años en los que además sumaron a los pollitos que ya había tenido Wanda conLópez (Valentino, Constantino y Benedicto) a Francesca (4) e Isabella (2).

El viaje de Wanda con Isabella

Después de tamaño agasajo, Wanda tomó fuerzas para un nuevo desafío: será la próxima acompañante de Marley en ¡Por el mundo! con Mirko. Pero no va a ir sola. Ya en sus historias de Instagram, la blonda fue dando pistas de quién es su "más uno" en esta aventura. Y es nada más y nada menos que su hija Isabella. Este nuevo destino del programa la unirá a Alejandro Wiebe, que acaba de recorrer Bali junto a Jimena Barón.