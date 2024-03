Escuchar

Zaira Nara y Paula Chaves pasaron de ser las más grandes amigas a dos completas desconocidas. Las modelos tuvieron una discusión hace un tiempo, cuando la primera comenzó su romance con Facundo Pieres, ex de la segunda, y desde entonces, la relación de hermandad se rompió. Sin embargo, su profesión las obliga a compartir algunos momentos y espacios.

Hace unos días ambas coincidieron en un desfile, y a través de una foto misteriosa publicada en redes sociales, muchos especularon que se habían amigado. “Era un posteo que creo que subió Pau o Mery (Del Cerro) y eran ellas dos. Las zapatillas de Pau y las botas de Mery, que eran muy parecidas a las mías, pero no era yo”, dijo Nara sobre la imagen en donde se veía un par de zapatillas iguales a las que llevaba Chaves ese día y un par de botas similares a las de la hermana de Wanda.

“ Compartimos agencia, gimnasio, supermercado ”, enumeró la morocha, quitándole dramatismo al encuentro fortuito. “ En el desfile no charlamos, pero sí nos saludamos ”, añadió sobre el momento. “¡Qué ganas de buscar roña!”, le dijo al notero de LAM, que insistía en saber de qué conversaron.

“¿Vos te crees que yo voy a ponerme a contar en una nota lo que hablo?”, le dijo, remarcando que las conversaciones entre ambas prefiere mantenerlas en la intimidad. “ En un desfile, en un evento, la realidad es que no podés tener una charla muy profunda ”, remarcó.

A pesar de la insistencia del cronista, la menor de las hermanas Nara se negó a dar más declaraciones y prefirió hablar de otro tema, para no seguir echando leña al fuego.

Zaira Nara y Paula Chaves con Filipa, la menor de Chaves que también es ahijada de Nara instagram @chavespauok

A mediados de enero, Chaves habló por primera vez en una entrevista del fin de la amistad con Zaira. “Escucho muchas cosas. Yo siempre preferí decir que era una cosa nuestra, privada. A veces escucho que dicen: ‘Cómo puede ser que ella después de tantos años…’. Esto es algo nuestro, es un vínculo de muchos años, donde pasaron muchas cosas previas, donde yo me sentí incómoda ”, comenzó diciendo la esposa de Pedro Alfonso, en diálogo con Socios del Espectáculo (eltrece).

“Ella en un momento se empezó a alejar de mí y fue ahí donde no me sentí cómoda. No voy a estar yo mendigando y remando una amistad cuando tal vez del otro lado siento un freno. Obviamente, está el cariño, pero siempre queda que yo me alejé ”, expresó Chaves, quien eligió a Nara como madrina de su hija más pequeña, fiel muestra de la profunda amistad que las unía.

Durante esa entrevista, también contó un poco sobre la charla íntima que tuvieron, en la que, según Chaves, le advirtió a la ac´tual pareja del polista lo que iba a pasar entre ellas debido a esa flamante relación. “Le dije: ‘Esto indefectiblemente nos va a pasar’. Se lo avisé” , remarcó Paula. Y reveló: “Le dije: ‘Nos vamos a terminar separando y yo ahora no me estoy sintiendo cómoda por como vos estás reaccionando’” .

“Yo intenté un montón de tiempo y después yo decidí dar un paso al costado porque me estaba sintiendo incómoda. Ella estaba incómoda de compartir conmigo” , subrayó.

Por su parte, durante una charla con Intrusos, Nara contó que el final de la relación con Chaves le dolió mucho. “¿Te afectó?”, quiso saber Flor de la V. “Sí, obvio, yo no soy de hielo. A mí todo me afecta. Es imposible que diga que no me afecta”.

“¿Cómo está hoy tu relación con Paula?”, le preguntó después Marcela Tauro. “Hoy no hay relación” , reveló y añadió: “Me duele y es un tema delicado, que lo mantengo en la intimidad porque me parece que ya hablé mucho. Ya hablé todo lo que tenía que decir y ya no tengo nada más que agregar. Con todo respeto, no quiero hablar más de un tema que me duele mucho y, la verdad es que para mí hay cosas que se guardan en la intimidad”, concluyó.

