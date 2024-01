escuchar

Desde Punta del Este, donde disfruta de unas vacaciones junto a su actual pareja, Facundo Pieres, Zaira Nara se sinceró sobre dos acontecimientos que han ocupado un importante lugar en su vida: el fin de su amistad con Paula Chaves y la ruptura amorosa con el padre de sus hijos, Jakob Von Plessen.

En cuanto a la relación con su expareja, con quien comparte la paternidad de los pequeños Viggo y Malaika, cabe recordar que se separaron en 2022 en medio de rumores de infidelidad, al día de hoy mantienen una buena relación centrada en la crianza de sus hijos.

En diálogo con el programa Intrusos (América), la modelo contó que, si bien la separación y el consecuente reparto de los tiempos compartidos con los niños le impide estar con ellos full time, la situación la habilita para dedicarse de forma más intensa a sus proyectos personales.

“Cuando me separé, me pude enfocar bastante más en mi trabajo, aceptar más viajes y tener lugar para hacer más cosas”, indicó. Y continuó: “Antes estaba el 100% con mis hijos y la verdad es que ahora, no es una elección mía, pero mis hijos tienen un papá y los tengo que compartir. La verdad es que cuando los comparto, hay tiempo que me quedo sola y no me gusta, pero en ese tiempo busco hacer cosas y por eso quizás mi carrera tuvo una explosión”, admitió en conversación con Florencia de la V.

Zaira abrió entonces su corazón para compartir que, si bien pudo enfocarse más en aquellas cosas que le gustan, lo hizo un poco “obligada” por la situación porque -en su opinión- “ninguna mamá tiene ganas de ver menos tiempo a sus hijos”.

La conductora del ciclo quiso saber entonces si lo más difícil de la separación fue justamente la imposibilidad de poder estar a tiempo completo con Viggo y Malaika. “Sí”, aseguró la hermana de Wanda Nara y recalcó: “Para mí lo más difícil es darte cuenta de que tus hijos no son una propiedad y de que, en el momento en el que dejás de estar con el papá, ellos tienen dos vidas, la que tienen con mamá y la que tienen con papá”. “En la vida que tienen con papá, por más buena relación que haya, hay veces que te perdés un montón de cosas y es muy sacrificado, muy duro ”, sostuvo.

En cuanto a lo más difícil de ponerse de acuerdo con su ex, la modelo indicó que, si bien ella y Jacob son “muy distintos”, considera que han logrado un equilibrio, “Somos muy buenos padres los dos y nos llevamos muy bien en la crianza de dos chicos que tienen a sus padres separados y con vidas muy distintas: él está haciendo cabalgatas en la Patagonia y yo estoy con el streaming en José Ignacio; donde están ellos no hay señal, casi que tienen que hacer la parabólica para llamarme mientras que yo acá estoy frente a 700 cámaras”, subrayó. Finalmente, la modelo destacó que procura estar siempre cerca de los pequeños. “Salvo en los viajes, trato de estar todo el tiempo con ellos”, apuntó.

El fin de una amistad

La panelista de Rumis, el streaming que comparte junto a Lizardo Ponce, Lola Latorre y otras figuras mediáticas, también fue consultada por el fin de su amistad con Paula Chaves. “¿Te afectó?”, quiso saber la conductora de Intrusos. “Sí, obvio, yo no soy de hielo. A mí todo me afecta . Es imposible que diga que no me afecta”.

“¿Cómo está hoy tu relación con Paula?”, preguntó Marcela Tauro. “Hoy no hay relación”, reveló y añadió: “Me duele y es un tema delicado, que lo mantengo en la intimidad porque me parece que ya hablé mucho. Ya hablé todo lo que tenía que decir y ya no tengo nada más que agregar. Con todo respeto, no quiero hablar más de un tema que me duele mucho y, la verdad es que para mí hay cosas que se guardan en la intimidad”, concluyó.

Zaira y Paula eran muy amigas, incluso Nara es la madrina de Filipa, la tercera hija de la conductora de Bake Off y Pedro Alfonso. Sin embargo, el vínculo se rompió cuando la hermana de Wanda comenzó a salir con Facundo Pieres, exnovio de su amiga.

Hace unos meses, Chaves fue consultada sobre este tema en el programa PH, de Andy Kusnetzoff. “Lo mío con Zaira es un distanciamiento, no una pelea. Pelea es cuando vos al otro no querés verlo nunca más. Es la vida misma, cuando vas creciendo te vas acercando a una persona y cuando no te sentís tan cómoda decidís alejarte. Creo que ningún vínculo tiene que atarte a nada. Uno tiene que buscar estar bien. Me doy cuenta de que mi cabeza fue mutando en cuanto a las relaciones, las cosas que me gusta compartir con la gente que tiene mi mismo código, mi misma vida. Y vas alejándote, después te volvés a acercar tal vez en algunos años”, dijo la también modelo.

