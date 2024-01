escuchar

Luego de muchas versiones cruzadas con relación al fin de su amistad con Zaira Nara, Paula Chaves decidió romper el silencio y dar su mirada de lo ocurrido. En ese marco, no dudó en hacer responsable a su examiga por terminar el vínculo.

Cabe destacar que el detonante de este distanciamiento entre ambas fue el comienzo de la relación de la hermana de Wanda con Facundo Pieres, polista que, hace más de 13 años atrás, estuvo en pareja con Paula. Esta situación habría desatado una incomodidad en la amistad, por lo que se terminaron separando.

“Escucho muchas cosas. Yo siempre preferí decir que era una cosa nuestra, privada. A veces escucho que dicen: ‘Cómo puede ser que ella después de tantos años…’. Esto es algo nuestro, es un vínculo de muchos años donde pasaron muchas cosas previas donde yo me sentí incómoda”, comenzó diciendo la esposa de Pedro Alfonso, en diálogo con Socios del Espectáculo (eltrece).

En esa misma línea, dio más detalles al respecto y apuntó sin filtro contra Zaira Nara, acusándola de alejarse luego de que se desatara un escándalo mediático sobre su vínculo. “Ella en un momento se empezó a alejar de mí y fue ahí donde no me sentí cómoda. No voy a estar yo mendigando y remando una amistad cuando tal vez del otro lado siento un freno. Obviamente, está el cariño, pero siempre queda que yo me alejé”, expresó, de manera contundente.

“Escucho que dicen cosas como ‘no superó al exnovio’ o Marianita Brey que dijo ‘no quiere que su amiga sea feliz’. Hay un montón de cosas que yo preferí no contar. Pasaron un montón de cosas que a mí me hicieron sentir incómoda”, sumó, dejando en claro los motivos por los cuales decidió tomar distancia de Zaira.

En esa misma línea, reveló cómo fue la charla íntima entre ambas, en donde la modelo aseguró que le advirtió a la pareja del polista lo que iba a pasar en su relación. “Yo a ella le dije: ‘Esto indefectiblemente nos va a pasar’. Se lo avisé”, remarcó Paula y contó: “Le dije: ‘Nos vamos a terminar separando y yo ahora no me estoy sintiendo cómoda por como vos estás reaccionando’”.

“Yo intenté un montón de tiempo y después yo decidí dar un paso al costado porque me estaba sintiendo incómoda. Ella estaba incómoda de compartir conmigo”, subrayó.

Zaira Nara es la madrina de la hija de Paula Chaves y Pedro Alfonso

Además, decidió desmentir por completo que todo tuvo que ver por darle importancia al noviazgo que tuvo con Facundo Pieres, actual novio de Zaira. “Con Facundo salí hace 13 años… Ya está”, sentenció, sin dar más detalles del asunto.

Zaira y Paula eran amigas muy cercanas desde hace varios años, incluso Nara es la madrina de Filipa, la tercera hija de la conductora y Pedro Alfonso. De todas formas, ahora cada una decidió seguir adelante con sus vidas por separado.

Qué dijo Zaira Nara sobre su distanciamiento con Paula Chaves

Por su parte, la modelo, que se desempeña como panelista de Rumis durante la temporada en Punta del Este, dio su versión hace algunos días. “¿Te afectó?”, quiso saber la conductora de Intrusos (América TV). “Sí, obvio, yo no soy de hielo. A mí todo me afecta. Es imposible que diga que no me afecta”, aclaró.

Al respecto de su relación con la esposa de Pedro Alfonso, expresó: “Hoy no hay relación”. “Me duele y es un tema delicado, que lo mantengo en la intimidad porque me parece que ya hablé mucho. Ya hablé todo lo que tenía que decir y ya no tengo nada más que agregar. Con todo respeto, no quiero hablar más de un tema que me duele mucho y, la verdad es que para mí hay cosas que se guardan en la intimidad”, concluyó.