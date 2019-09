Zaira Nara reveló detalles de la cancelación de su casamiento con Diego Forlán

Zaira habló del casamiento fallido en Morfi Fuente: Archivo

23 de septiembre de 2019 • 19:17

A comienzos de 2011, Zaira Nara estaba feliz preparando su inminente boda con el futbolista uruguayo Diego Forlán. Sin embargo, un mes antes de que ocurra el evento, la modelo decidió cancelar el casamiento y separarse. El anuncio lo hizo vía Twitter. "Ahora lo que les puedo decir es ¡menos mal que no me casé!

Ocho años después de aquel momento, la conductora dio algunos detalles durante una emisión de Morfi. "Me bajé del civil que iba a ser en invierno, un mes antes, porque la fiesta en realidad iba a ser en el verano. Los del catering casi que estaban haciendo los canapés. No podía esperar más, era ahí o me tenía que casar... preferible que sea antes", explicó.

"Había probado el catering, me pusieron un avión privado para ir a Uruguay, ver el hotel, todo...", continuó relatando. "Para el civil no tenía un vestido de fiesta, y el que iba a usar no lo tenía probado".

Nara también contó cómo le anunció a su familia los cambios de planes. "Las primeras personas a las que se los dije fueron mi mamá, mi papá y Wanda. Estábamos los tres, los agarré en el medio de una fiesta familiar, del bautismo de uno de mis sobrinos, y les dije: '¡Suban!'. El nenito ya estaba bendecido. Les dije que creía que no me quería casar, yo era una nena, tenía 20 años", recordó.

Cuando sus compañeros comenzaron a hacer más preguntas, la conductora quiso frenar el tema alegando que no recordaba mucho. "Yo voy con todo o no voy, no me van los grises. Entonces sentí algo que no... Se lo conté a mi familia, mis allegados y fue la decisión fuerte".

Hoy en día, Zaira está felizmente en pareja con Jakob von Plessen, con quién tiene una hija de tres años llamada Malaika y con quien espera un varón, que nacerá en 2020. Mientras tanto, Forlán también se dedica a la vida en familia junto a su mujer y sus tres niños.