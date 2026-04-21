La verdad detrás de la pelea entre Zaira Nara y Paula Chaves: el punto de quiebre y la influencia de Wanda Nara y la China Suárez

La enemistad entre Paula Chaves y Zaira Nara es un tema que aún hoy, dos años y medio después del quiebre, sigue dando que hablar. A pesar de los reiterados rumores y especulaciones, Chaves negó que la relación de Nara con su exnovio, el polista Facundo Pieres, haya sido el problema. A partir de esto, ahora trascendió que aparentemente antes de esto ocurrió una situación, en la que estuvieron involucradas Wanda Nara y María Eugenia “la China” Suárez, que generó el primer quiebre en su vínculo que finalmente terminaría por romper su amistad.

“El problema se remonta al 2021 en el primer WandaGate”, reveló Yanina Latorre en la emisión del lunes 20 de abril de Sálvese quien pueda (América TV). En ese sentido, explicó: “En ese momento, Wanda, que estaba indignada, quería saber cosas de la China, entonces le pide a Zaira que Paula le averigüe —porque la China no habló nunca más ni con Wanda ni con Zaira— qué vínculo tenían y si se seguía hablando con Mauro".

Tras la pelea, Paula Chaves decidió que Zaira Nara dejara de ser la madrina de su hija Filipa

Zaira hizo lo que su hermana le pidió. Paula aceptó y le preguntó a Suárez por su vínculo con Mauro Icardi. “Ella [Eugenia] la sacó corriendo, le dijo que era todo un invento de Wanda, que nunca en su vida había hablado con Mauro, que no lo tenía agendado en el teléfono, que no lo conocía y que no sabía quién era. Todo mentira. Ya sabemos cómo terminó la historia”, reconstruyó Latorre.

Según Yanina Latorre, la amistad empezó a quebrarse cuando, por pedido de Wanda Nara, Zaira le pidió a Paula Chaves que averiguara detalles sobre la relación de la China Suárez con Mauro Icardi Instagram: @zaira.nara

A partir de esto se generó una suerte de teléfono descompuesto, de acusaciones y reproches. Aparentemente, la China Suárez llamó a Icardi para decirle que Paula Chaves le preguntó sobre su relación. Él, molesto, se habría enfrentado con su entonces esposa por sus averiguaciones, pero ella estaba aún más enojada que él. “Se armó toda una trifulca entre Paula, la China, Wanda y Zaira. ¿Qué le pasó a Paula? Se sintió expuesta por la situación en la que quedó en el medio e incómoda porque se vio metida en el WandaGate sin tener nada que ver“, advirtió la conductora.

En esta misma línea, sostuvo que, a partir de los entredichos y mentiras, la exconductora de Bake Off no volvió a hablar con Suárez, de quien era muy cercana, y que desde el entorno sentían que la ex Casi Ángeles rompió los códigos al haber estado con el marido de una amiga. Estos dimes y diretes no le habrían gustado nada a Paula Chaves y comenzaron a quebrar su vínculo con Nara. “Creo que Paula empezó a ver cosas que no coincidían con su forma de vivir. Ella dice que la quiere y que no le hizo nada, pero que no siente que tengan nada para compartir”, sentenció Latorre.

Tras el escándalo, Paula Chaves dejó de ser amiga de Eugenia Suárez

Cabe recordar que Paula Chaves eligió a Zaira Nara como la madrina de su hija Filipa, nacida el 4 de julio de 2020. Sin embargo, días atrás Ángel de Brito reveló que ese madrinazgo fue retirado, información que la propia conductora confirmó. “Una de mis hijas era su ahijada. No tenemos vínculo hace muchos años, ya está. Pasa en la vida con muchas personas, incluso amigas mías, que dicen que no vieron más a su padrino o a su madrina y está todo bien”, remarcó Chaves en Puro Show (eltrece) y dejó en claro que esta decisión llevaba muchos años. Asimismo, remarcó que en privado se dijeron todo lo que consideraban necesario.