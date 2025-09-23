Lejos de una crisis de pareja, Cande Vetrano mostró su vida familiar con Andrés Gil y su hijo Pino

El escándalo por la separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez todavía mantiene a la pareja en el centro de la escena mediática. Si bien la actriz admitió en su momento haber cometido una infidelidad, ambos buscaron cerrar definitivamente la controversia que estalló tras el anuncio de su divorcio, como el rumor en el que surgió el nombre de Andrés Gil como “tercero en discordia”. En medio de esto, Cande Vetrano, pareja del actor, eligió otro camino: a través de sus redes sociales, compartió postales íntimas de su vida cotidiana junto a su pareja y su pequeño hijo Pino. Entre días de playa y momentos hogareños, mostró gestos simples y espontáneos que reflejan la calidez de su entorno familiar, lejos de cualquier especulación pública.

En una de las primeras fotografías, Vetrano se dejó ver sentada en la arena, con un abrigo claro y una gorra rosa. A su alrededor, el cielo del atardecer adoptó tonos cálidos que fueron del naranja al violeta.

El costado familiar apareció reflejado en varias capturas que muestran a Andrés Gil compartir momentos con su hijo Pino. En una de ellas, lo sostiene en brazos durante una salida al aire libre, mientras el pequeño luce un gorrito gris con orejitas y un abrigo estampado. Además, dentro de la casa, otra foto lo mostró con la guitarra en la cocina, con su bebé —vestido con la misma remera amarilla que él— atento a su música, un detalle que subrayó la complicidad y la conexión cotidiana entre padre e hijo.

Los paseos frente al mar también tuvieron un lugar destacado en el álbum. En una foto, se ve cuando Gil carga a Pino y ambos observan el horizonte, un hermoso instante de quietud y contemplación. En otra, de espaldas, el actor levanta al niño en alto bajo un cielo teñido de tonos rosados.

El compilado de imágenes se completó con momentos sociales y personales. Una postal en blanco y negro retrató a la pareja con amigos alrededor de la barra de la cocina, entre risas y copas en alto. En conjunto, las fotografías evidenciaron que, pese a los rumores, la familia está más unida y sólida que nunca.

Cande Vetrano habló sobre el supuesto affaire entre Andrés Gil y Gimena Accardi

Hace apenas unos días, Cande Vetrano decidió romper el silencio y habló por primera vez sobre la polémica que la involucra. Consultada por la prensa en el estreno de la película Verano Trippin, la actriz se refirió al tema con brevedad y naturalidad: “Son cosas que pasan. Paj... de la vida, pero bien”. Sin embargo, su incomodidad frente a la situación quedó a la vista cuando reconoció: “Me siento muy... un escándalo. Mi primer escándalo”.

Por su parte, tanto Gimena Accardi como Nicolás Vázquez y Andrés Gil se mostraron firmes al desmentir los rumores, e insistieron en que no había fundamentos detrás de las versiones que circularon.