Zaira Nara y su segunda oportunidad con Jakob Von Plessen: el motivo de su separación hace cuatro años

Después de un paréntesis de cuatro años, Zaira Nara volvió a apostar por su relación con Jakob Von Plessen, el padre de sus hijos, Malaika y Viggo. El reencuentro abrió un nuevo capítulo para una pareja que anunció su separación en septiembre de 2022. En los meses anteriores, su vínculo había quedado bajo la atención mediática por las versiones que involucraban a Von Plessen en el “Wandagate”, el conflicto entre Wanda Nara, Mauro Icardi y María Eugenia “la China” Suárez que desató una crisis en el matrimonio entre la empresaria y el futbolista.

Zaira Nara confirmó que se reconcilió con Jakob Von Plessen, el padre de sus hijos @jakotango

La encargada de confirmar la reconciliación de Nara y Von Plessen fue Nora Colosimo, flamante “angelita” en LAM y madre de la modelo, en el programa que Ángel de Brito conduce todas las noches en la pantalla de América. Luego, la propia modelo ratificó la noticia durante una charla con Joaquín “Pollo” Álvarez en DGO Stream.

“¿Seguís soltera?”, le preguntó el conductor. Ella enseguida dijo que no. En ese momento, Álvarez recordó que la última vez que hablaron había destacado lo buen padre que era Von Plessen, pero no se había referido explícitamente a su reconciliación. “Lo dije orgánicamente porque de verdad lo pienso; pero sí, además volvimos. Nada más, es todo lo que voy a decir”, agregó.

El motivo del final

Zaira Nara y Jakob Von Plessen se conocieron en 2015 (Foto: Instagram @jakotango)

La crisis que atravesó el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi también alcanzó a Zaira y a Von Plessen. Según las versiones que se difundieron en aquel momento, la pareja de Zaira había acompañado al futbolista durante su encuentro con la China Suárez en París, mientras Wanda estaba en Milán.

En noviembre de 2021, Yanina Latorre contó en Los ángeles de la mañana que, de acuerdo con una fuente vinculada al polo en Francia, Jakob habría acompañado a Icardi al hotel donde estaba la actriz. La panelista sostuvo que habría pasado la noche en un auto para evitar regresar solo a la casa del futbolista, donde las cámaras podían registrar su llegada. Otra versión que circuló en su momento aseguraba que Von Plessen había aprovechado la ausencia de Zaira para mantener un encuentro furtivo con una modelo.

Una foto que compartió Zaira Nara de la época en la que Wanda, su hermana, aún estaba junto a Mauro Icardi Instagram: @zaira.nara

La información que dio Latorre comenzó a alimentar las especulaciones sobre un conflicto entre Zaira y el padre de sus hijos. Por entonces, la modelo sostuvo en diálogo con Intrusos que la relación estaba bien y prefirió mantenerse al margen del escándalo de su hermana. Meses después, reconoció una crisis pero la atribuyó a las dificultades para organizar la vida familiar: “Nos cuesta mucho compatibilizar su laburo con el mío”, dijo ante las cámaras de Socios del espectáculo.

La separación finalmente quedó oficializada en septiembre de 2022. “Después de ocho inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre. Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias”, escribió ella en una historia que compartió en su cuenta de Instagram.

Una historia de amor a distancia

Jakob Von Plessen y Zaira Nara durante sus primeros años en pareja Tadeo Jones

Zaira Nara y Jakob Von Plessen se conocieron gracias a una amiga en común, aunque el comienzo de la relación se hizo esperar. Él trabajaba en África como guía de safaris y ella estaba en la Argentina, enfocada en su carrera. Durante seis meses, hablaron por teléfono antes de concretar su primera cita. A veces, Jakob debía trasladarse a caballo para encontrar señal y poder comunicarse con ella.

Cuando él regresó, se encontraron en su casa. Zaira había preferido ese lugar para preservar la intimidad. Compartieron una comida y conversaron durante la noche: “Volví a casa loca de amor. Fue mi primera y única cita a ciegas”, recordó tiempo después. La relación se afianzó y en abril de 2015 se comprometieron.

Los viajes y la naturaleza formaron parte de la vida que construyeron juntos, entre África y la Patagonia. En 2016 nació Malaika y en febrero de 2020 llegó Viggo. Al anunciar la separación, Zaira resumió aquel recorrido en ocho años compartidos. Hoy, después de la ruptura y de seguir vinculados por la crianza de sus hijos, ambos vuelven a darle una oportunidad a la pareja.