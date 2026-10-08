Zaira Nara rompió el silencio sobre su reconciliación con Jakob Von Plessen: “No mentí, oculté la verdad”

A casi cuatro años de anunciar su separación, Zaira Nara y Jakob Von Plessen volvieron a darse una nueva oportunidad para el amor. Los rumores de reconciliación duraron poco porque fue la propia Nora Colosimo quien, con autorización de su hija, los confirmó. Luego de que la noticia se hiciera pública, la modelo rompió el silencio y habló por primera vez de su decisión de volver con el padre de sus dos hijos y por qué decidió mantener esto en secreto.

“¿Seguís soltera?”, le preguntó Joaquín “Pollo” Álvarez a Nara en DGO Stream y ella se lo negó. A partir de esto, el conductor le comentó que la última vez que hablaron, le había destacado lo buen padre que era Von Plessen, pero no se había referido explícitamente a su reconciliación. “Lo dije orgánicamente porque de verdad lo pienso, pero sí, además volvimos. Nada más, es todo lo que voy a decir”, expresó a modo de dejar los tantos en claro.

Zaira Nara confirmó su reconciliación con Jakob Von Plessen @jakotango

“No te mentí, oculté la verdad”, explicó y, en la misma línea, siguió: “Pero no a vos, directamente apreté un botón y dije: ‘A partir de ahora, oculto la verdad’”. En este sentido, indicó que, tras un vínculo sentimental que tuvo demasiada exposición mediática, decidió tratar de mantener sus relaciones en la mayor intimidad posible. Si bien no dio nombres, dio a entender que se refería al exfutbolista Diego Forlán. Fueron pareja entre 2008 y 2011 y se separaron un mes antes de su casamiento por civil.

“Hay veces que no te queda otra y obviamente que vas a un evento y te ven, pero después, si te ponés a mirar archivos míos —salvo esta relación que fue hace 10 o 12 años, sobre la que capaz conté un poco más de la cuenta-, en un momento dije: ‘¿Che, qué necesidad? Si tengo toda mi vida, mi familia expuesta, mi mamá, mi papá, mi hermana, algo tengo que guardar para mí’. Uno guarda hasta que llega un momento en que ya pasa a ser una mentira si ocultás tanto”, sentenció.

La reconciliación de la modelo y el empresario se hizo pública esta semana. “Me acaban de decir recién que Zaira estaría otra vez en pareja con Jakob”, comentó Karina Iavícoli en la emisión del lunes 6 de octubre de LAM (América TV). A partir de esto, Nora Colosimo, que estaba en el panel, tomó la palabra y afirmó: “Yo pregunté y ella me dijo: ‘Mirá, mamá... Sí, yo te autorizo a que lo cuentes”.

Los detalles de la reconciliación de Zaira Nara y Jakob Von Plessen

Asimismo, aseguró estar muy feliz por el presente de su hija menor y destacó que tanto ella como Von Plessen son “muy buenos padres”: “A mí me parece que cuando uno se separa es cuando conocés a la otra persona. Y ellos son dos muy buenas personas. Siempre hubo mucho amor, siempre se respetaron mucho. Así que felizmente, sí”.

La relación de la pareja comenzó en 2015. Debido a la distancia —ella estaba en la Argentina y él en África—, durante seis meses mantuvieron contacto telefónico, pero cuando se conocieron personalmente, no volvieron a separarse. El 1 de abril de 2016 le dieron la bienvenida a Malaika y el 6 de febrero de 2020 nació Viggo, su segundo hijo.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen son padres de Malaika y Viggo

En septiembre de 2022, la modelo anunció el final de su relación y surgieron versiones de que la ruptura pudo haber sido un daño colateral del escandaloso Wanda Gate, puesto que presuntamente Von Plessen habría sido quien ayudó a su entonces cuñado Mauro Icardi a encontrarse con María Eugenia “la China” Suárez en París, allá por 2021, mientras él aún estaba casado con Wanda Nara. Si bien durante el tiempo que estuvieron alejados como pareja siguieron compartiendo momentos familiares juntos, ahora decidieron darle una nueva oportunidad a su historia de amor.