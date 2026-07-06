La furia de Laurita Fernández tras los rumores que la vinculan con Pedro Alfonso: “Habrá sido con otras personas”

La incorporación de Pedro Alfonso al elenco de La cena de los tontos, la obra protagonizada por Laurita Fernández y Martín Bossi, no solo despertó expectativa entre el público sino que también reavivó una vieja historia del mundo del espectáculo: la supuesta rivalidad entre la actriz y Paula Chaves y los rumores que, desde hace años, la vinculan sentimentalmente con el productor.

Las versiones volvieron a cobrar fuerza en los últimos días luego de que distintos programas recordaran el conflicto que se remonta a la época de “Bailando por un sueño”. Ante las repercusiones, la actriz y bailarina decidió romper el silencio y fue categórica al negar cualquier tipo de relación con Alfonso.

“Estoy cansada que me usen a mí de chivo expiatorio de los problemas de los demás. Ahora me enteré que yo supuestamente tuve algo con Pedro. No tuve, ni tengo, ni voy a tener jamás en mi vida algo con Peter Alfonso. No me interesa, no me interesó demasiado”, dijo notablemente enojada ante las cámaras de Infama, el ciclo que conduce Marcela Tauro los domingos por la pantalla de América.

“Tuve mis vínculos en el ‘Bailando’ que bastante me quemaron la cabeza, así que a mí no me metan más en esos problemas que no tengo nada que ver. Y si nadie es contundente en aclararlo o decirlo, lo voy a decir yo. No tengo ningún problema pero no me jodan con eso”, lanzó furiosa.

Cuando la cronista le preguntó si consideraba que Pedro Alfonso también debería salir a aclarar la situación, la actriz y conductora fue contundente: “No tengo ni idea, lo digo yo porque no tengo pelos en la lengua… Me cansé. Así que yo no tengo, ni tuve ni tendré jamás nada, ni siquiera creo que lo tengo en Whatsapp así que a mí no me pregunten más”, repitió molesta. “Si ha tenido historias o lo que sea, habrá sido con otras personas. Desconozco, no me interesa”, agregó prendiendo fuego al exproductor de ShowMatch.

Los rumores de romance entre Alfonso y Fernández se remontan al año 2014 tras compartir una temporada teatral en Carlos Paz

“Hoy es mi compañero y yo vengo a hacer mi trabajo pero no me copa que me metan en cosas que no tengo nada que ver”, dijo mientras advertía que ya no está dispuesta a tolerar este tipo de especulaciones. “Ya estoy grande y hay cosas que no me banco, como estas por ejemplo. No me interesa, fin”.

Respecto a si se había comunicado con Paula Chaves tras la reaparición del tema, Fernández respondió con la misma contundencia: “No, yo vengo a trabajar. Me preguntás a mí y yo soy clara… Fin. No me copa que me involucren en cosas que no tengo nada que ver; nada más”, concluyó.

Una rivalidad que lleva más de una década

Las versiones de un supuesto affaire entre la bailarina y el productor teatral no son nuevas. Todo se remonta al verano de 2014, cuando Pedro Alfonso encabezaba una temporada teatral en Villa Carlos Paz junto a Fernández. Por ese entonces comenzaron a circular versiones de un supuesto acercamiento entre ambos, rumores que nunca fueron confirmados pero que generaron un fuerte malestar entre ella y Paula Chaves.

Pedro Alfonso y Paula Chaves no hablaron al respecto (Foto: Instagram @pedroalfonsoo)

Con el paso del tiempo, la modelo reconoció públicamente que en aquel momento decidió enfrentar a Laurita luego de recibir comentarios sobre la situación. La conductora contó que prefirió hablar cara a cara para dejar en claro los límites y evitar que siguieran creciendo las especulaciones. También negó haber intervenido alguna vez en las decisiones laborales de su marido, una versión que durante años circuló en el ambiente artístico. A partir de entonces, la tensa relación entre ambas quedó retratada en supuestos desencuentros en eventos hasta la ausencia de saludos cuando coincidían en espacios de trabajo.

Esta vieja rivalidad volvió al centro de la escena con la llegada de Pedro Alfonso a La cena de los tontos, donde el actor se encuentra reemplazando temporalmente a Gustavo Bermúdez. Ante las preguntas de la prensa, el marido de Chaves buscó bajar el tono a la polémica y aseguró que entre su esposa y Laurita no existe ningún conflicto en la actualidad.

“Bien”, respondió cuando le consultaron cómo era hoy la relación entre Paula Chaves y Fernández. Incluso contó que antes de aceptar la propuesta teatral asistió junto a su esposa a ver la obra, saludaron al elenco completo y disfrutaron de la función. Además, reveló que Chaves estaba entusiasmada con su incorporación y esperaba verlo sobre el escenario.