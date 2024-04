Zendaya opinó sobre una particular obsesión que notó entre sus seguidores: “Con otros actores no pasa”

Escuchar

Arriesgar que Zendaya es la actriz del momento, no sería algo descabellado. La intérprete de 27 años, que saltó a la fama a través de su trabajo en Euforia y en la última trilogía de Spider-Man, se convirtió en el último tiempo en uno de los mayores íconos de Hollywood (y también de la moda). De pareja con Tom Holland, Zendaya es muy seguida por sus fans y cada uno de sus proyectos suscita el interés del público. Sin embargo, en una entrevista ella confesó un aspecto de sus ficciones que pareciera obsesionar a buena parte de sus seguidores.

En una nota para el ciclo Jake´s Takes, el periodista Jake Hamilton le preguntó a la estrella de Duna: “Siento que siempre hay una atención desmedida sobre tus escenas de besos”, y ella respondió: “Lo sé, es muy extraño”. Y frente a eso, el entrevistador subrayó: “¿Pensás que, como sociedad, la gente olvidó que las escenas de besos son literalmente parte de tu trabajo o creés que con esa excusa el público quiere escucharte hablar de tus besos?”.

Ante esa consulta, Zendaya aseguró: “La verdad, es que no tengo ni idea. No sé si acaso es porque quieren, no sé, lograr una cosa viralizada. Pero es cierto que noté que esto sucede específicamente conmigo. Siento que con otros actores no pasa, si alguien más estuviera aquí probablemente no le harías esta pregunta. Pero es parte de mi trabajo y es algo completamente normal a pesar, me parece, de la percepción que quizás otras personas tienen sobre nuestro trabajo. Pero ni hablar, es algo extraño”. Y por último, la actriz concluyó: “Así que gracias por referirte a esto, porque yo pienso igual que vos. ¡Es algo loco, muy loco!”.

En el marco de la gira de entrevistas que brinda debido al estreno de Desafiantes, Zendaya se refirió a lo mucho que le interesa escapar del eterno rol de estudiante de colegio, y al respecto comentó: “Siempre estoy en una secundaria en algún lado. Y, tengan en cuenta, que nunca fui a la secundaria -le dijo a Vogue, aludiendo al hecho de que no tuvo la experiencia de ir al colegio, sino que estudió con tutores y dio exámenes libres, mientras trabajaba como actriz-. Fue refrescante. Y también me dio un poco de miedo, porque pensaba que espero convencer a la gente de que puedo interpretar a alguien de mi edad, o tal vez un poco más grande, porque tengo amigos que ya tienen hijos”.

En su nuevo film, la intérprete no solo encarna a una persona cercana a los treinta, que está casada, es profesional y madre, sino también al mismo personaje cuando era más joven. El rol era un gran desafío por todo esto, además del trabajo físico que implica interpretar a una tenista profesional, para lo cual apeló a su entrenamiento como bailarina, copiando los movimientos de los profesionales que la ayudaron a prepararse para la película. Pero también significó una oportunidad para terminar de demostrar que está comenzando, con mucha potencia, otra etapa de su carrera como actriz.

Parte de su revelación como actriz adulta está ligada también a la carga sexual que tiene la película de Luca Guadagnino. Antes de su estreno se especuló en los medios sobre las escenas de sexo que contiene el film, pero la realidad es que más que mostrar, Desafiantes sugiere y coquetea. Lo que sucede es que lo hace de forma tal que resulta muchísimo más audaz y sexy que cualquier película del Hollywood actual (incluyendo varias escenas con desnudez masculina, algo que el cine mainstream suele evitar).

La carrera de Zendaya parece ser el resultado de decisiones pensadas y, por supuesto, mucho trabajo. El horario laboral de una estrella de cine no se limita al tiempo que pasa en el set; ni siquiera tampoco, a las reuniones y llamadas a las que tiene que prestarle atención como productora. Para ser Zendaya también hay que salir a vender las películas al público, o sea, hacer prensa y apariciones en los lugares indicados.

