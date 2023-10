escuchar

En vísperas del Día de la Madre, Mariana Fabbiani tuvo la visita más especial en el Diario de Mariana (América). Su mamá, Silvia Mores, fue la invitada del viernes, y no dudó en responder a cada pregunta que los miembros del panel le hicieron sobre la intimidad de la conductora. Una de las grandes sorpresas fue cuando reveló el talento oculto de su hija, que bien podría llevarla a trabajar en un circo.

En su larga trayectoria en los medios, que comenzó como actriz y siguió con la conducción, Mariana Fabbiani protagonizó diversos momentos memorables para la televisión argentina, como en 2002 en el ciclo Mariana de Casa (eltrece), cuando le dio un pelotazo a un nene que estaba en la tribuna, lo que se convirtió en un blooper histórico en la pantalla. Pero lo cierto es que a pesar de compartir muchos años con la audiencia, poco se sabe de su vida privada y fue su madre quien decidió derribar esa barrera.

Silvia Mores fue la invitada de lujo de Mariana Fabbiani (Captura video)

“¿Tiene algún talento o habilidad oculta que le dé mucha vergüenza ahora demostrarlo?”, le preguntó curioso Octavio Majul a Silvia Mores, lo que causó la risa inmediata de la conductora a sabiendas de la respuesta. Muy segura de lo que iba a contar, la mujer reveló: “Tiene uno que es como circense, tiene una capacidad bárbara para hacer con los pies lo que hace con las manos”.

Para ser más puntual, la madre de la conductora indicó la habilidad incide en utilizar los dedos de los pies para tomar cosas, como lo hace con las manos. En medio de una contagiosa risa, Mariana pidió que no le enfoquen sus extremidades porque no tenían el mejor aspecto. “Soy como un monito que agarro cosas con los dedos”, aseguró.

No conforme con su relato, Silvia indicó que no solo podría destacar eso de su hija, sino que también oculta que es una especie de “Rímolo” en relación con la mediática que en los años 2000 fue apresada por ejercer la medicina ilegalmente. En el caso de Mariana, su madre indicó que sabe mucho de medicamentos, por ello los miembros de la familia le consultan al respecto, y ella da consejos. “Es como una médica frustrada”, señaló la mujer.

“Mi clínico incluso me dice: ‘y bueno, llamala a Mariana’, porque le da celos”, agregó entre risas. Esto avergonzó a la conductora, pero el asunto no quedó allí, sino que la invitada reveló que su hija no tiene un mueble para guardar medicamentos, como puede haber en cada hogar, sino que ocupa una habitación con este fin. “Hasta acá”, frenó Mariana para que su madre no diera más detalles sobre esa faceta, que hasta el momento era desconocida tanto para sus compañeros como para el público.

Silvia Mores no se guardó nada en El diario de Mariana (Captura video)

En ese momento, Fabbiani tomó la palabra y expresó entre risas: “Todos tenemos algo oculto en la vida. Yo es por las dudas. En otra vida pasé una guerra”. A pesar de tratarse de un relato con humor, es importante remarcar que se debe consultar a un profesional a la hora de ingerir medicamentos ante un malestar.