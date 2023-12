escuchar

Este domingo, Juana Viale sorprendió a todos con un look especial en conmemoración del último programa del año. En la edición del Almorzando con Juanita (eltrece) del 31 de diciembre, la nieta de Mirtha Legrand recibió a sus invitados Agustín “Radagast” Aristarán, Mercedes Ninci, Romina “Momi” Giardina, Luis “Tucu” López y el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Agustín Torres. Allí lució un vestido con corsé transparente que levantó suspiros entre los presentes.

Al igual que en las ediciones anteriores, Juanita llevó un outfit único, propio del diseñador Gino Bogani, solo que en esta oportunidad se trató de uno especial como cierre del año. Allí, eligió el color blanco, uno de los tonos que simbolizan la paz y la limpieza espiritual, muy recurrente en estas fechas, en específico en Nochevieja.

Desde el inicio de la propuesta de los domingos en reemplazo de su abuela, Viale también copió una de las rutinas que Mirtha suele hacer al comienzo del programa: presentar su look. Esta costumbre siempre se respetó durante más de 50 años y es ahora su nieta quien la lleva adelante.

“Hoy me muevo despacito porque lo amerita este vestido. Esto es un auténtico Bogani; es un diseño de organza, de seda natural. Además, reproduce un macro de broderie. Es grande, muy bonito”, indicó Juanita al tiempo que desfiló ante la cámara. “Esto no se consigue en cualquier lado. Es un corsage transparente sobre una pollera corola”, agregó.

Juana Viale posó con un look de cuento (Fuente: X/@lamesazaarg)

Además, aclaró: “Es un diseño muy bonito. Tiene un corpiño abajo (...) Soy una muñequita de torta, totalmente”. Luego de ello, Bogani se acercó hasta la conductora y aclaró: “Está inspirado en Olimpia, la muñeca mecánica de los cuentos de Hoffmann. Entonces dije: ‘Esto es ideal para Juana, que es una muñeca’”. “Olimpia es la famosa muñeca que canta y que se mueve así [robótica]”, sumó.

Sobre su peinado, usó un rodete. Esta vez no llevó collar, pero sí un par de aros en forma de flor compuestos de círculos, ambos en tono blanco. “Parezco una bailarina, me encanta pretender algo que no soy”, dijo Viale.

“A fingir demencia”: el saludo de Juanita Viale al inicio de su programa

En la última edición de este 2023, Juana Viale comenzó su programa con un saludo a todos los espectadores que cada domingo la siguen. Asimismo, aclaró que se tomará vacaciones, por lo que durante unas semanas se ausentará. A modo de gracia y antes de recibir a sus invitados a la mesaza, hizo un pequeño resumen de su año.

“Nos sacamos todo hoy, por un minuto vamos a fingir demencia y a festejar. Qué año duro que pasamos, pero bueno, estamos acá felices. Yo estoy feliz también porque arrancan las vacaciones, cortitas”, esbozó la nieta de Mirtha Legrand.

Antes de continuar con el ciclo, Juanita se refirió a las tradiciones y rituales para cumplir antes de la medianoche: “Quiero saber qué tradiciones van a hacer en sus casas. Usar bombacha rosa, vestirse de blanco, comer doce uvas arrancar, saltando con la pata derecha…”.

Incluso sin pudor, habló de la bombacha rosa que llevó puesta al programa, con motivo del ritual que cada fin de año suele repetir en su atuendo: “No me lo digan dos veces de mostrarla que yo soy una chica sin filtro”, respondió a la producción.