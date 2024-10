Antonela Roccuzzo fue al show de Taylor Swift en Miami y mostró lo cerca que estuvo de la cantante

Escuchar

Antonela Roccuzzo es fanática de la música, y, en cada oportunidad que tiene, organiza para disfrutar de algún concierto en vivo. Es fanática de Coldplay y Ed Sheeran y hace un par de semanas llevó a sus hijos a ver a Imagine Dragons en West Palm Beach. Por este motivo no perdió la oportunidad para asistir al concierto de Taylor Swift en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, el mismo lugar donde la selección argentina salió bicampeón de América en julio. La rosarina compartió su parte favorita del show y sorprendió a todos con lo cerca que tuvo a la cantante.

Tras vestirse de gala para acompañar a Lionel Messi a recibir un premio que le entregó el medio deportivo Marca por ser el jugador más ganador de la historia del fútbol, el viernes Anto Roccuzzo organizó una divertida salida y asistió al primero de los tres shows de Taylor Swift en Miami, en la última parte de su exitoso The Eras Tour. La rosarina es fanática de su música e incluso en su playlist personal de Spotify para escuchar “en el auto” incluyó “Cruel Summer”, uno de sus más grandes hits.

Anto Roccuzzo es fanática de la música y en su playlist de Spotify "en el auto" incluyó la canción "Cruel Summer" de Taylor Swift (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo)

El viernes la intérprete de “Love Story” retomó su exitosa gira y dio el primero de los tres shows que tiene pautados en el Hard Rock Stadium y entre los miles de fanáticos estuvo presente Antonela Roccuzzo. Ella subió a sus historias de Instagram un video que grabó mientras trascurría la era “1989″, el quinto álbum de estudio de la cantante. Filmó el momento en el que, con un conjunto de top naranja y pollera verde, Taylor Swift estaba en el medio de una pasarela y cantó “Blank Space”.

Antonela Roccuzzo estuvo en el show de Taylor Swift en el Hard Rock Stadium (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Lo que llamó considerablemente la atención fue la ubicación que tuvo Roccuzzo. En lugar de estar en una de las plateas, estaba al lado de esta pasarela, por lo que tuvo muy cerca a la artista norteamericana. Si bien no aparecieron en el video, seguramente fue acompañada por alguna de sus amigas.

Paralelamente, presenció uno de los momentos más importantes del The Eras Tour, que fueron los cambios de vestuario. Taylor Swift estrenó un nuevo look para sus eras “Fearless”, “Reputation” -el más esperado por los fans- y “Midnights”, como así también para el momento de la “Canción sorpresa” donde interpretó un mashup de ”Tim McGraw” y “Timeless” y de “This is me traying” y “Daylight”. Además de eso, Roccuzzo tuvo la oportunidad de ver en vivo la performance del tema “Florida!!!”, con la presencia de la banda Florence and the Machine.

Anto Roccuzzo fue a ver el show de Taylor Swift en Miami (Foto: Instagram @antonelaroccuzo / @taylorswift)

El atardecer de ensueños que tuvieron Antonela Roccuzzo, Lionel Messi y su hijo Ciro

Antes de ir al show de Taylor Swift, Anto Roccuzzo disfrutó un momento de fútbol y familia. Junto a Lionel Messi acompañaron a su hijo menor, Ciro, a un partido con su grupo de la Inter Miami Academy. El pequeño de seis años sigue los pasos de sus hermanos mayores Thiago (11) y Mateo (9) quienes también se desempeñan en las divisiones inferiores del club donde juega su padre.

El atardecer soñado que compartió Anto Roccuzzo con Leo y su hijo menor Ciro (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Además de alentarlo, los padres orgullosos decidieron hacer una mini sesión de fotos. Aprovecharon el espectacular atardecer de fondo para posar para la cámara. Antonela se arrodilló en el césped y abrazó a su hijo que se sentó sobre la rodilla. La cara de felicidad y orgullo de Roccuzzo lo dijo todo. Incluso todo parecería indicar que las tiernas postales de madre e hijo fueron tomadas por Leo. A su vez, él también tuvo su foto con el cielo naranja, posiblemente realizada por su esposa.

Leo Messi pasó el día en la cancha con su esposa y su hijo menor (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Evidentemente, a la influencer le encantaron las fotos que sacaron y la tarde que disfrutaron juntos y no dudó en subirlas a su feed de Instagram para compartirlas con sus más de 40 millones de seguidores.

