El 31 de octubre Paula Dybala y Oriana Sabatini paralizaron las redes sociales con una publicación que enloqueció a sus seguidores. Con una foto en la cama y un anillo en primer plano, la pareja anunció, para el deleite de sus fans, su compromiso después de cinco años de relación y una convivencia en Italia. Si bien de momento no anunciaron fecha ni tampoco dieron muchos detalles de los preparativos de la boda, en las últimas horas el campeón del mundo hizo un romántico posteo junto a su futura esposa, pero fueron dos “intrusos” los que se robaron toda la atención.

Oriana y Paulo se convirtieron en una de las parejas más queridas y aclamadas tanto en lo que al deporte como al espectáculo respecta. Si bien suelen resguardar algunos aspectos de la relación en la intimidad, lo cierto es que con el paso del tiempo se volvieron más cómodos a la exposición que acarrean las redes sociales. Suelen compartir divertidos videos juntos, hacer challenges en TikTok y tener algunos intercambios de mensajes en Instagram.

La romántica postal que compartió Paulo Dybala Instagram @paulodybala

Este miércoles, en tanto, La Joya quiso demostrar el amor por su pareja y compartió una publicación con dos fotos. En la primera se pudo ver a ambos sentados en el jardín en horas del atardecer, con unas imponentes palmeras de fondo. Él lució unos jeans con un buzo verde, un tapado negro y una gorra con visera, mientras que ella llevó un look total black de pantalón, suéter y abrigo.

Ambos posaron con amplias sonrisas, Paulo con una mano en el bolsillo y Oriana con el brazo derecho sobre la pierna de su novio. ¿El detalle que enamoró a todos? Ambos recostaron las cabezas hacia adentro a modo de tocarse las frentes.

Kaia y Bowen, los perros de la pareja, se "colaron" en la sesión de fotos Instagram @paulodybala

“La verdadera foto es la segunda”, escribió el delantero de la Roma junto al emoji de una carita llorando de risa y un corazón. ¿Qué tenía esa foto? A dos intrusos: Kaia y Bowen, los dos perros de raza Akita Inu que viven con ellos en Italia. Cuando estaban haciendo la sesión de fotos, las mascotas irrumpieron en la escena. La persona que los fotografió capturó a la pareja a pura risa detrás de los animales que paseaban tranquilamente por el jardín.

Paulo Dybala reveló detalles inéditos de la propuesta de casamiento a Oriana Sabatini: “Yo quería que sea ahí”

Luego de enterarse del compromiso de la pareja, los fanáticos pudieron saber cómo fue la romántica propuesta. Dybala se puso de rodillas nada más y nada menos que en la Fontana di Trevi, una locación de película. Uno de los testigos fue justamente Leandro Paredes, compañero de Paulo tanto en la Selección Argentina como en el club europeo.

En cuanto a cómo organizó la propuesta, en una reciente entrevista con el periodista Gastón Edul, el delantero reveló: “Llevó un tiempo porque lo tuve que planear y tenían que venir algunos amigos. Yo quería que sea ahí y quería que se sorprendiera”. En esta misma línea, Paulo comentó: “Jodíamos porque como Oriana no sabía nada, hacíamos indirectas, pero nunca las agarró. En un momento, se largó a llover con todo y dije ‘no, me parece que se suspende’, pero bueno, no lo entendió”.