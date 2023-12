escuchar

La familia Messi-Roccuzzo ya se encuentra en Rosario para pasar las fiestas con sus seres queridos, como acostumbra hacer en estas fechas. Luego de un año lleno de cambios tras el pase de Lionel al Inter de Miami, los cinco volvieron al país para descansar y disfrutar del verano. Además, en esta ocasión tuvieron que atender a un evento especial: el casamiento de Carla Roccuzzo, la hermana de Antonela.

La cirujana de 31 años contrajo matrimonio con un colega, Derek Piolo, este sábado 23 de diciembre. La ceremonia se realizó en la parroquia de Fisherton en Rosario y la fiesta tuvo lugar en Funes, Santa Fe. Se trata de la más chica de las tres hijas de José Roccuzzo y Patricia Blanco, detrás de Paula y Antonela. Ella estudió medicina en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y algunos la pueden recordar porque fue la madrina en la boda del astro con la influencer en 2017. A pesar de la atención que recibió tras esa unión, Carla mantiene desde entonces un perfil bajo y tiene sus redes en privado.

Carla y Antonela Roccuzzo en una imagen que subió la influencer años atrás en sus rede sociales Instagram Antonela Roccuzzo

Para este evento especial, la familia Messi-Roccuzzo se preparó y se vistió formal para la ocasión. En un video que circuló en X (ex Twitter), se pudo ver a Mateo, Thiago y Ciro ―los tres hijos de Lionel y Antonela― entrar a la iglesia vestidos con un conjunto igual: zapatillas blancas, pantalón chupín marrón y camisa blanca de manga larga. Un look canchero y cómodo para los niños, pero de todos modos formal para la ceremonia.

Sin embargo, fue Antonela la que se llevó la mirada de todas las personas que se congregaron frente la iglesia a la espera del ídolo rosarino, quien no apareció o, al menos, no se lo vio por ningún lado. Decidió lucir un diseño exclusivo y a la medida de Joti Harriague ―una diseñadora argentina que es una de las favoritas de las celebridades―. Llevaba un vestido largo verde botella o benetton, un escote en V y recortes en la cintura. Además, decidió usar unos tacos negros bien altos que se asomaban por debajo del vestido y un clutch que hacía juego con los zapatos. En tanto, se dejó su larga cabellera suelta, con unos bucles que enmarcaban el look.

Ya hace unos días que Lionel, Antonela, Mateo, Thiago y Ciro aterrizaron en el suelo argentino. La esposa de La Pulga fue la encargada de confirmarlo con un posteo que revolucionó las redes. La influencer subió a su cuenta Instagram ―en la cual tiene más de 38 millones de seguidores― una historia en que se puede ver que se tomó una selfie frente a un ventanal luciendo una impactante bikini rosa. “Veranito modo on”, escribió, dejando en claro que dejaron atrás el invierno de Estados Unidos.

Muchos también observaron el fondo de la foto, en la cual se puede ver el gran patio que tienen en su casa de Rosario, en el cual no puede faltar la pileta y el arco de fútbol. Además, muchos notaron que a lo lejos se metió un intruso en la foto. Se trataba de Lionel Messi, quien también estaba en traje de baño.

