Playlist: Lo nuevo de Maroon 5, Tove Lo, Juan Ingaramo con Miranda! y más

Esta semana, Maroon 5 estrenó su primer tema del año, un single melancólico dedicado a los que ya no están. Además, Tove Lo presentó un disco nuevo, Juan Ingaramo recultuó a Miranda! para una balada reggaetonera, la voz de Leonard Cohen volvió a sonar, y Sergio Rotman se lanzó como solista después de 30 años de carrera.

Maroon 5 - "Memories"

Suena como: una brisa melancólica

Ideal para: brindar por los que ya no están

"Esta canción es para cualquiera que haya sufrido una pérdida", dijo Adam Levine sobre el único tema que Maroon 5 estrenó este año, en el que recuerda los buenos momentos que pasó junto a alguien que ya no está, casi susurrando sobre una base minimalista y ultra suave. "O sea, es para todos nosotros".

Tove Lo - "Sweettalk My Heart"

Suena como: electropop íntimo y épico a la vez

Ideal para: un momento de reflexión en un show de estadios

"Más dulce que el amor/ Es el sabor de todas esas promesas que te atraen para siempre", canta Tove Lo en el single más reciente de Sunshine Kitty, su nuevo disco, estrenado hoy. La canción arranca con una progresión de acordes de piano eléctrico y sedoso, y explota en un estribillo percusivo que exhibe el caudal de la voz de Lo.

Juan Ingaramo ft. Miranda - "Clave"

Suena como: la cortina de una novela

Ideal para: recordar a un amor con la mirada perdida en el horizonte

Juan Ingaramo y Miranda! se enfrentan en tribunales en el video de esta balada reggaetonera de baja intensidad, bien de novela, en la que cantan: "Ya no necesito tu rencor ni tu perdón/ Ya no tengo fuerzas para odiarte/ Todo lo que había se desvaneció/ Fuimos lo que el viento se llevó".

Leonard Cohen - "The Goal"

Suena como: un poema recitado por una voz inconfundible

Ideal para: recordar a una leyenda

El primer tema póstumo del cantautor canadiense dura poco más de un minuto y suena más como un poema recitado o un ejercicio de spoken word que como una canción propiamente dicha. Es un track íntimo, con la inconfundible voz cavernosa de Cohen en cámara lenta. Thanks for the Dance, el disco póstumo, sale en noviembre.

Rotman - "La juventud"

Suena como: post-punk oscuro con una chispa de ironía

Ideal para: reírse del paso del tiempo

Después de pasar por los Cadillacs, Cienfuegos, el Siempreterno y más bandas a lo largo de 30 años de carrera, Sergio Rotman estrenó su primer tema como solista, un cover de los puertorriqueños Fofé y Los Fetiches que habla del castigo que significa envejecer. La canción combina una base de post-punk oscuro típico de Rotman con arpegiadores electrónicos, e incluye a los Cadillacs Mario Siperman y Florián Fernández Capello (hijo de Vicentico), Tito Fargo y otros músicos.